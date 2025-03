Voormalige waardin van Den Arend blaast 101 kaarsjes uit

Het was feest in het woonzorgcentrum De Zilverberg, want residente Marie-Thérèse Carly werd exact 101 jaar geleden in Roeselare geboren. Schepen Bart Wenes was er namens Motena en de stad aanwezig om haar te feliciteren.

De 101-jarige woonde aanvankelijk samen met haar oudere zus Simona en jongere broer Etienne in de Rumbeeksesteenweg. Daarna verhuisde het gezin naar de Ooststraat, waar haar ouders een winkel in kinderkledij openhielden. Marie-Thérèse volgde de lagere school in het Frans aan een privéschool in de Sint-Alfonsiussstraat en het middelbaar aan de Burgerschool. Daarna ging ze als dienstmeid aan de slag bij notaris Wyffels in de Henri Horriestraat.

Cupido kwam langs en zo leerde ze Edmond Ostyn kennen, zoon van Lucas en Madeleine Ostyn-Rambout die café Den Arend op het Polenplein uitbaatten. Marie-Thérèse ging er vaak helpen bij de vele huwelijken, begrafenissen en allerhande feesten. “De rouwmaaltijden werden in de bovenzaal opgediend en vaak stond er koeientong op het menu”, herinnert Marie-Thérèse zich nog goed.

Het was dan ook geen verrassing dat ze samen met Edmond de zaak in 1969 overnam. Tot 1989 was ze de waardin van Den Arend, hét supporterslokaal van SK Roeselare. Na de match stroomden de supporters toe en werd bij winst of draw steevast de vlag aan de gevel gehesen. Ook de brandweermannen kwamen er vaak over de vloer. Huidig zaakvoerder Claude Vanbesien volgde hen op. Het koppel kreeg drie zonen: Guy, Luc en Dominique. Ondertussen zijn er vier kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Haar man Edmond overleed in 1999. Sinds 2017 is het wzc De Zilverberg haar nieuwe thuis, waar dagelijks een van haar kinderen op bezoek komt. Ze geniet er vanuit haar zetel van het mooi uitzicht, terwijl ze luistert naar muziek van haar grote favoriet Giuseppe Verdi. Gevraagd naar haar geheim om 101 jaar te worden zegt ze: “Ik heb geluk gehad want ik ben nooit ernstig ziek geweest, heb veel kunnen werken en stond positief het leven.”