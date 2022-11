Voormalige RMT-personeel organiseert 22ste reünie in Oostende

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Regie voor Maritiem Transport de activiteiten heeft stopgezet.

Wegens corona was er drie jaar geen reünie mogelijk, maar op zondag 6 november wordt in Zaal Ten Stuyver in Oostende de 22ste reünie van het voormalig RMT-personeel georganiseerd. Ex-medewerkers van het Zeewezen en Wagon Lits zijn ook welkom.

Na een uitgebreide receptie (vanaf 12 uur) staat een lekkere maaltijd op het programma. Voor info en reservatie kan je terecht in Zaal Ten Stuyver (059 80 45 58) of bij Luc Antoine (050 32 18 34), of per mail: rmt_reunie@telenet.be.