Voormalige privéclub Trésor in Brugge te koop: “Pand met heel veel mogelijkheden”

De villa langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, waar jarenlang de privéclub Trésor in huisde en waar deze zomer nog een drugsplantage zou ontdekt zijn, staat te koop. “Het pand biedt heel veel mogelijkheden en is perfect voor gemengd gebruik, zoals bewoning en een zelfstandige activiteit of B&B”, zegt vastgoedmakelaar Nico Dewulf.

Wie een ruime villa in klassieke stijl met een rijk en boeiend verleden op de kop wil tikken, moet misschien eens afzakken naar de Maalse Steenweg 454 in Sint-Kruis. Daar staat het pand te koop waarin jarenlang de prostitutiebar Trésor werd uitgebaat. In de jaren 80 van de vorige eeuw was het pand ook bekend als nachtbar Splendid.

“Ja, mochten de muren kunnen spreken…”, lacht vastgoedmakelaar Nico Dewulf van het kantoor Wulf&Meester. “Wij hebben het pand in portefeuille gekregen doordat we de eigenaar goed kennen, het is een klant van ons waarvoor we al meerdere transacties mochten doen. Die persoon verhuurde het als woning, maar zoals bekend zijn politie en parket er binnengevallen doordat de huurders er kennelijk, buiten zijn weten om, illegale praktijken organiseerden: een drugsplantage op zolder. Dat heeft de man veel problemen opgeleverd want de opkuis leverde hem heel wat kosten op.”

Troeven

“Sinds de zomer staat het pand leeg. Die gebeurtenissen hebben de eigenaar er wel mee toe aangezet het pand te koop te stellen.”

Nico Dewulf wil toch ook wel op de vele troeven van het pand wijzen. “Het is opgetrokken in een tijdloze, klassieke Franse stijl en heeft maar liefst zes slaapkamers en vier badkamers. Bovendien kan ook de grote zolderruimte nog ingericht worden met bijkomende kamers of leefruimtes. De structuur van het gebouw is nog in heel goede staat, maar binnenin moet een en ander wel vernieuwd en opgefrist worden”, zegt de makelaar. “Het lijkt me heel goed geschikt voor gemengd gebruik, dus bewoning gecombineerd met een bijvoorbeeld een vrij beroep. In deze zone is dat alleszins toegelaten. Ook voor een B&B of een schoonheidssalon lijkt het me geschikt.”

De vraagprijs voor het pand op 1.070 vierkante meter grond is 649.000 euro.