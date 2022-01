Voormalige pastorie op Torhoutse wijk Don Bosco wordt verkocht

Het Torhoutse stadsbestuur verkoopt de voormalige pastorie aan de Lindenstraat op de wijk Don Bosco. Het woonhuis met tuin staat op een oppervlakte van 890 vierkante meter. De gemeenteraad heeft maandagavond groen licht gegeven om het geheel van de hand te doen.

De verkoop zal via biedingen gebeuren op het onlineplatform biddit.be. De minimale verkoopprijs is vastgelegd op 325.000 euro, maar er wordt uiteraard op meer gehoopt. De laatste tijd heeft de stad nogal wat grond en gebouwen aangekocht, dus zullen de inkomsten uit de verkoop sowieso welkom zijn voor de stedelijke financiën.

Stadsbestuur is sinds meer dan 30 jaar eigenaar

De stad is sinds meer dan 30 jaar eigenaar van het pastoriegebouw en kan en wil er geen nuttige bestemming meer aan geven. Het pand staat al geruime tijd leeg. Het deed tussendoor wel dienst als coronatestcentrum voor het onderwijs. De laatste priester die er gewoond heeft, is Rudi De Smedt. Die is van september 2010 tot eind april 2017 pastoor van de Torhoutse pastorale eenheid Petrusgemeenschap geweest. Het huis is ruim en goedgelegen, maar er zullen door de koper(s) sowieso wat verbeteringswerkzaamheden aan uitgevoerd moeten worden.

De fractie Groen, bij monde van Ruben Vangheluwe, vond de instelprijs te laag en onthield zich bij de stemming.