Voormalige pastorie in Stasegemdorp staat te koop

Stad Harelbeke heeft de pastorie in Stasegem te koop aangeboden. Het gaat om het gebouw net naast de Sint-Augustinuskerk in Stasegem, op een oppervlakte van 780 m². De instelprijs is bepaald op 425.000 euro. Het gaat om een verkoop uit de hand aan de hoogste bieder. Biedingen moeten ten laatste binnen zijn op 16 juni om 23.59 uur via verkoop.west@vlaanderen.be.

Wie een bezoek wil plannen, kan dat aanvragen via mail naar patrimonium@harelbeke.be of een telefoontje naar 056 733 378. De instelprijs voor de voormalige pastorie in Stasegemdorp 35 is bepaald op 425.000 euro. Het gebouw wordt verkocht via verkoop uit de hand aan de hoogste bieder via de Vlaamse Overheid, Dienst Vastgoedtransacties. Er zijn lage aktekosten: de koper betaalt enkel registratiebelasting en maximaal 1.250 euro andere kosten. Er is geen ereloon, commissie of oplopend kostenpercentage. De verkoopakte wordt verleden door de Vlaamse Overheid. Mogelijk kan je als particulier genieten van verlaagde registratiebelasting aan 2% indien je de woning aankoopt als enige gezinswoning, onder de voorwaarden bepaald in artikel 2.9.4.2.11. Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het pand kan bezocht worden: de info daarover kan hier geraadpleegd worden.

Gesloten verkoopzitting

De gesloten verkoopzitting vindt plaats op donderdag 19 juni om 17.30 uur. Om toegang te krijgen tot deze zitting volstaat het om een geldig schriftelijk bod uit te brengen van minimum 425.000 euro. Volledige voorwaarden, documentatie en een biedingsformulier via vlaanderen.be/verkoop-vastgoed of op aanvraag via verkoop.west@vlaanderen.be

De biedingen moeten ten laatste binnen zijn op maandag 16 juni om 23.59 uur via verkoop.west@vlaanderen.be.