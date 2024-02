Voormalige gemeenteschool is nu het Klavier

In de Klaverstraat in Ardooie, op het grondgebied van deelgemeente Koolskamp, behoort de voormalige gemeenteschool definitief tot het verleden en maakte deze plaats voor een nieuw lokaal waar vier verenigingen gehuisvest worden. Het nieuwe pand heet voortaan het Klavier.

Dit weekend was er de officiële inhuldiging van het Klavier. Zaterdagvoormiddag was er de receptie die door de schepenen aangeboden werd aan de genodigden. In de namiddag mocht de gewone Koolskampenaar een kijkje komen nemen. De vier verenigingen hielden er tevens een open deur.

Daar hebben de judo, het Sint Maartenshuis, de muziekharmonie en het Filoetje voortaan hun lokaal. Ze deden een inspanning om zich voor te stellen. Rond het nieuwe gebouw moet er nog een speelzone komen.