Voormalige drukkerij Smis maakt plaats voor nieuw woonerf

De voorbije dagen werd de derde fase van het project Molensite in het centrum van Oudenburg gestart. In deze fase werden de panden van voormalige drukkerij Smis in de Weststraat gesloopt. Er zal een gemeenschapsruimte voor vzw Duinhelm worden ontwikkeld. Tevens biedt deze derde fase plaats voor twee sociale appartementen en vier sociale woningen.

“Door de ontwikkeling van deze fase zal het binnenplein van de site worden opengetrokken en wordt er een woonerf gecreëerd. Op die manier zal de molen een centrale functie innemen en komt er een nieuwe unieke plek in het centrum van de stad”, meldt voorzitter van WoonWel Romina Vanhooren.

“De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel kocht in 2010 de gronden en panden van de zogenaamde Molensite in het centrum van Oudenburg. In 2019 werden bijkomend de panden van drukkerij Smis aangekocht. Het architectenbureau Ampe-Trybou uit Oudenburg werd aangesteld als ontwerper voor de site”, zegt Evi Jordens, directeur van WoonWel.

Beschermde gebouwen

In een eerste fase werden al vier sociale woningen en vijf sociale appartementen gerealiseerd. De appartementen worden via het doelgroepenplan dat de stad samen met WoonWel uitwerkte, toegewezen aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. In een tweede fase worden de beschermde molenromp, het beschermde molenaarshuis en het bakhuis gerestaureerd. De bouwvallige niet-beschermde delen worden gesloopt. Deze werken zijn tevens nog volop aan de gang, de ingebruikname is voorzien in het voorjaar 2023.

“In deze derde fase wordt nu in samenwerking met vzw Duinhelm een gemeenschapsruimte gerealiseerd in de vorm van ateliers. Op 23 november startten de sloopwerken. Aansluitend komt er nog archeologisch onderzoek. Het project wordt een mooie samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel en vzw Duinhelm. Waar WoonWel instaat voor de bouw, zal Duinhelm instaan voor de uitbating van zowel het Molenaarshuis als van de gemeenschapsruimte. Zo zal Duinhelm er voor deze kwetsbare doelgroep activiteiten en begeleiding organiseren in het centrum van Oudenburg”, aldus nog voorzitter Romina Vanhooren.

Dromen van eerste feesten

VZW Duinhelm streeft hierbij naar een volwaardige integratie van de doelgroep in de gemeenschap maar wil tegelijk de inwoners van Oudenburg de kans geven om kennis te maken met en te participeren in de activiteiten die Duinhelm daar zal ontwikkelen.

“De ateliers die in de gemeenschapsruimte worden voorzien, de activiteiten in de molen, de vrijetijdsactiviteiten, de festiviteiten zullen zorgen voor interactie tussen de doelgroep van Duinhelm, de inwoners van Oudenburg en het Oudenburgse verenigingsleven. In het molenaarshuis zelf zal een kleine cafetaria en winkel worden geïntegreerd en op de site zal een link met cultuur worden gemaakt. De site wordt dus een open ontmoetingsplaats met ruimte voor sociale en culturele activiteiten en met een warm welkom voor iedereen”, vult Saskia Verelst, directeur vzw Duimhelm, nog aan.

Duinhelm droomt stiekem al van haar eerste Oudenburgse Molenfeesten. (LIN)