Voormalige Brugse bisschop en kardinaal Jozef De Kesel gaat met pensioen

Monseigneur De Kesel (76) wordt als aartsbisschop opgevolgd door Luc Ter Linden. Kardinaal De Kesel had vorig jaar al aan de Paus zijn pensioen aangevraagd. Hij is afkomstig uit het Meetjesland en was vijf jaar lang bisschop van Brugge.

Jozef De Kesel werd weliswaar op 17 juni 1947 in Gent geboren, maar hij groeide op in Adegem, een deelgemeente van Maldegem. Als zesde in een gezin met elf kinderen. Zowel zijn grootvader als zijn vader waren burgemeesters van Adegem. Op 25 juni 2010 werd deze theoloog benoemd tot bisschop van Brugge, in opvolging van de in opspraak gekomen Roger Vangheluwe.

Commissie voor seksueel misbruik

Enkele maanden na zijn aanstelling moest Jozef De Kesel getuigen in de bijzondere Kamercommissie Seksueel Misbruik in de kerk. Hij verklaarde toen dat hij na zijn aanstelling twaalf dossiers van seksueel misbruik door West-Vlamse priesters gekregen had. Elf daarvan heeft hij onmiddellijk overgemaakt aan het parket. Eéntje niet omdat het slachtoffer er uitdrukkelijk om vroeg.

Celibaat

Tijdens zijn periode als Brugs bisschop durfde hij het celibaat ter discussie te stellen. “Een ervaren man die tussen de mensen staat”, zo karakteriseerde voormalig CD&V-voorzitter Luc Beke hem. “Een bedachtzaam man, die op een nieuwe manier het gezicht van de Kerk is in een veranderde, pluriforme samenleving”, voegde Lieven Boeve, directeur-generaal van het katholiek onderwijs eraan toe.

Op 6 november werd Jozef De Kesel aangesteld tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Nu gaat de kardinaal op 76-jarige leeftijd met pensioen. Zijn opvolger wordt op 3 september gewijd.