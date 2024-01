Voormalig wijkschooltje Vosseslag wordt gesloopt

In de Hoefijzerlaan op de Vosseslag wordt een oud schoolgebouw gesloopt. Het was vroeger eigendom van het GO!

“In mei 2020 kwamen de gemeente De Haan en GO! scholengroep!mpact overeen dat de gemeentelijke basisschool ‘t Klavertje zou worden overgenomen door het GO!. Bij deze overname gingen ook de gebouwen en gronden van de school over naar het GO!. In ruil ontving de gemeente twee gronden en gebouwen in de Einsteinlaan en de Hoefijzerlaan. De school in de Einsteinlaan werd behouden, voor het gebouw in de Hoefijzerlaan werd afgesproken dat het op kosten van het GO! gesloopt zou worden. Die sloop liet echter lange tijd op zich wachten en sommige omwonenden klaagden over hinder en vandalisme aan het gebouw”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA). De gemeente zal het terrein voorlopig onbebouwd laten.