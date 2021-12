Voormalig stationsgebouw van Staden wordt toch niet in concessie gegeven

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) maakte tijdens de gemeenteraad in Staden bekend dat het vroegere stationsgebouw toch niet in concessie gegeven zal worden.

De Open Vld-meerderheid had in het voormalige stationsgebouw graag een horecazaak gezien. “Er werd twee maal een oproep gelanceerd en er was wel wat interesse, maar uiteindelijk hebben we geen samenwerking kunnen bereiken”, vertelt burgemeester Vanderjeugd. “Dat betekent dat het stationsgebouw weer zal kunnen gebruikt worden door verenigingen. We gaan de muur aan de kant van het park ook voorzien van raampartijen zodat er een grotere interactie is tussen het park en het stationsgebouw”.

Te veel werk

“De werken om het dienstencentrum ook na de kantooruren toegankelijk te maken gaan dan weer niet door”, gaat de burgemeester verder. “Daartoe wilden we in het gemeentehuis een aparte ingang voor het dienstencentrum creëren, maar geen enkele aannemer ging op de aanbesteding in omdat ze te veel werk hebben. De aanleg van een terras aan het dienstencentrum met een toegangsdeur tot het terras willen we wel laten doorgaan. Het is immers nog steeds onze bedoeling om het dienstencentrum na de kantooruren ter beschikking te stellen van verenigingen. Dat zou kunnen mits een goede samenwerking met de mensen van het dienstencentrum. Het budget dat we voorzien hadden voor het maken van een aparte ingang voor het dienstencentrum zal gebruikt worden voor het voorzien van de raampartijen in het vroegere stationsgebouw”.