Voormalig restaurantgebouw van Bekaert wordt sportarena

Het voormalig restaurantgebouw van Bekaert, gelegen achter het Gemeentepunt, werd verkocht voor 654.000 euro. De gemeente is al sinds 2009 eigenaar van het gebouw, dat nooit een echte herbestemming kreeg.

Ondertussen werd bekend dat de koper voormalig beroepsrenner Alphonse Vermote is, zaakvoerder van Vitori die reeds een uitgebreid centrum voor sportbegeleiding en medische verzorging uitbaat op het naastgelegen Z-Centrum.

Burgemeester Doutreluingne wist ons te vertellen dat hun concrete plannen nog moeten uitgewerkt worden, maar dat het de bedoeling is te werken aan een uitbreiding van Vitori. “Men wil het oude restaurant van Bekaert omtoveren naar een zogenaamde sportarena waar de Zwevegemnaar en uiteraard ook hun andere klanten of patiënten terecht kunnen voor revalidatie en sportbegeleiding. Door de huidige sportzaal in de gebouwen van Vitori te verhuizen, wil men meer plaats creëren in het oorspronkelijke gebouw.”

Z-centrum

In het huidige gebouw van het Z-Centrum zullen de radiologie en de medische diensten verder uitgebreid worden en zullen nog meer specialisten kunnen aangetrokken worden. Vitori zou zo kunnen uitgebouwd worden tot een uniek centrum in België, waar iedereen terecht kan voor zowel medische als paramedische zorg en sportbegeleiding op elk niveau.

De nieuwe eigenaar hoopt de werken te kunnen starten rond het zomerverlof 2024.