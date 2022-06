Voormalig provinciaal gouvernementsgebouw op Burg in Brugge krijgt multifunctionele bestemming met wonen, werken en horeca

Het Brugs stadsbestuur leverde een gunstig stedenbouwkundig attest af voor het verbouwen van het voormalige provinciale gouvernementsgebouw op de Burg. Het gebouw, waar op dit moment kunstenaarsatelier ‘De Tank’ in zit, krijgt een multifunctionele invulling met co-working, co-living en reca-/culturele functies. Het ontwerp is van de internationaal gerenommeerde architect David Chipperfield.

Na de verhuis van de provinciale overheidsdiensten kwam het gebouw op de Brugse Burg leeg te staan en werd het verkocht. De nieuwe eigenaar, Marc Roelandt, een ondernemer uit Hertsberge, zal het bestaande pand verbouwen naar een hedendaags (nieuw)bouwvolume.

“Hiervoor werd de internationaal gerenommeerde architect David Chipperfield aangesteld, na het doorlopen van een architectuurwedstrijd waarbij zowel de Stad als het Agentschap Onroerend Erfgoed betrokken waren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon.

Unesco

“Het is de eerste keer dat er in Brugge een project wordt gerealiseerd door deze architect. Ik ben dan ook erg trots dat in onze binnenstad straks een kwalitatief en beeldbepalend project van Chipperfield zal staan.”

Het huidige ontwerp is het resultaat van een intensief voortraject met een uitgebreid ontwerpend onderzoek in constructieve dialoog met de dienst Omgevingsvergunning en de dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken. Het ontwerp werd ook voorgelegd aan de Expertencommissie Unesco (ECU) die een gunstig advies verleende.

Harmonisch geheel

Het bestaande pand maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht ‘Markt en Burg met Omgeving’. Dit betekent dat onder meer volume, schaal, materialen en architectuur maximaal behouden moeten blijven. Het ontwerp beantwoordt hieraan volgesn Franky Demon.

Het volledige gebouw zal worden afgewerkt met verspringende lessenaarsdaken die afhellen naar zowel het Provinciaal Hof als de Burg en Philipstockstraat. “Deze dakvorm houdt meer rekening met de context. Het ontwerp staat zo mogelijk nog meer in harmonie met de gouverneursresidentie als zijn voorganger”, vervolgt de schepen.

Toren

Sedert het begin van het ontwerpproces maakte de toren een volwaardig deel uit van het gebouw. De nieuwe versie is minder hoog dan de huidige en is in verhouding met de rest van het complex. De toren zal onderdak bieden aan publiek toegankelijke tentoonstellingsruimtes.

“Het gelijkvloers en de bovenste verdieping zullen open zijn voor het publiek”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Elke bezoeker zal kunnen genieten van het mooie uitzicht. Het opentrekken van de gelijkvloerse laag zorgt voor een nieuwe interactie met de Burg. Daar waar het huidige kantoorgebouw zich weinig opvallend in de hoek van het plein bevindt, zal de nieuwe realisatie uitnodigend zijn voor het publiek. De gevel wordt opengemaakt en er komt een verbinding met de Philipstockstraat die ook toegang zal geven tot de exporuimte en de tuin.”

Appartementen

Schepen Franky Demon: “Het gebouw krijgt een multifunctionele invulling. Er komt bijvoorbeeld ruimte voor co-working waarbij de gebruikers zullen kunnen genieten van gezamenlijk aangeboden diensten, vergaderruimtes en kantoren, maar ook voor co-living met een 26-tal een- en tweeslaapkamerappartementen en een driekamerappartement.

Voor de bewoners is er een ondergrondse parking voor veertig wagens. De gebruikers van het gebouw krijgen toegang tot een aantal gemeenschappelijke ruimtes en diensten, waaronder een restaurant en bar met buitenterras, een lobby, een tentoonstellings- en eventruimte en sportfaciliteiten.

Duurzaamheid

Het gebouw wordt bewust niet volledig gesloopt. “Dit is zowel een duurzame als een economische keuze”, benadrukt Franky Demon. Het betonskelet wordt behouden en de bestaande gevelpanelen (in natuursteen) worden hergebruikt in een heel eigen uitgetekende gevelinvulling. De patine van de hergebruikte natuursteen blijft een mooie referentie naar het oorspronkelijke pand. Het nieuwe gebouw zal aan alle eisen van energiezuinigheid en isolatie voldoen.

Volgens schepen Franky Demon is dit een mooi voorbeeld van hoe ook een zeer hedendaagse hoogkwalitatieve architectuur in combinatie met het gebruik van traditionele materialen (hout, glas, natuur- en baksteen) harmonieus aansluiting kan vinden op een bestaande historische bouwcontext.

Blij

Architect David Chipperfield is zeer verheugd dat hij mag werken in dit Unesco werelderfgoed: “Het is een grote eer om te mogen werken op de Burg en in het bredere UNESCO werelderfgoed van Brugge. We zijn ervan overtuigd dat dit project een zinvolle bijdrage zal leveren aan een levende en duurzame stad, geïnspireerd door haar geschiedenis en met respect voor haar weefsel.”

Matt Ball, directeur van David Chipperfield Architects Londen, stelt: “Vanaf het begin vonden wij het belangrijk om het bestaande gebouw te hergebruiken en de kwaliteiten ervan te verbeteren door een reeks efficiënte architectonische ingrepen. Deze aanpak is niet alleen duurzamer voor het milieu, maar beschermt ook een deel van de geschiedenis van de stad en beperkt de verstoring van de omgeving. Het gebouw zal plaats bieden aan een divers programma dat de meer flexibele eisen van vandaag op het gebied van werken en samenkomen weerspiegelt en dat actiever betrokken is bij het Burgplein.”

Vergunning

Het attest is nog geen vergunning. De eigenaar zal na de zomer en omgevingsvergunning aanvragen, daarna volgt een openbaar onderzoek. Als alles volgens plan verloopt, kan de stad in februari 2023 de vergunning uitreiken en kan de bouw over een jaar starten.