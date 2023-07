Voormalig Miss België Kedist Deltour verloofd met MMA-vechter Keita Losene

Zaterdagavond heeft professioneel MMA-vechter Keita Losene zijn vriendin en voormalig Miss België Kedist Deltour uit Harelbeke ten huwelijk gevraagd. Het koppel ging na twee jaar relatie in 2021 even uit elkaar, maar dan vonden ze hun weg terug naar elkaar. Keita vroeg Kedist gisteren ten huwelijk na zijn wedstrijd. Gelukkig zei Kedist volmondig ja, want de wedstrijd kende voor de Harelbeekse sporter helaas geen goede afloop. Bij de eerste schop had Keita zijn been gebroken.

“We came to win”, deelde het koppel voor de wedstrijd van Keita op Instagram. © Instagram

Kedist Deltour uit Harelbeke (25), die in 2021 gekroond werd tot Miss België is nu verloofd met haar vriend Keita Losene (25). Keita ‘Black Panther’ Losene een gekend MMA-vechter. Dat staat voor Mixed Martial Arts, een ultieme vechtsport die ook wel bekend staat als kooivechten. In 2021 en 2022 werd hij zelfs wereldkampioen.

Na een relatie van twee jaar besloten in het najaar van 2021 Kedist en Keita om een punt achter hun relatie te zetten. Het gerechtelijk verleden van Keita, die in 2016 betrokken was bij een straatgevecht in Kortrijk had daarmee te maken. Keita kreeg 5 jaar later een voorwaardelijke straf en maakte duidelijk dat hij veranderd is. Maar in 2022 vond het koppel de weg terug naar elkaar. Gisterenavond ging Keita na zijn match op de knieën voor haar. Kedist zei heel ontroerd volmondig ja. (Lees verder onder de Instagrampost)



Gebroken been

Al bij al kreeg de avond dus nog een goede afloop voor Keita. Want helaas kon hij zijn wedstrijd niet afmaken. Zaterdagavond tijdens de eerste schop naar zijn tegenstander Mate Sanikidze had hij zijn been gebroken. Daarom verliep het aanzoek net iets stunteliger dan Keita gepland had.