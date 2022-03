Voormalig jeugdverblijf ‘Ons Volk’ in Bredene wordt opvangtehuis voor Oekraïense vluchtelingen

Het gemeentebestuur van Bredene brengt momenteel alles in gereedheid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en huisvesten in het voormalig jeugdverblijf ‘Ons Volk’. Bredene gaat daarmee in op de vraag van de hogere overheden.

Nadat Bredene eerder al de opvang van Syrische vluchtelingen op zich nam, zet de kustgemeente nu ook de deur open voor wie aan het oorlogsgeweld in Oekraïne wil ontsnappen.

Solidaire en gastvrije gemeente

“Toen het gemeentebestuur de vraag kreeg om in opvangplaatsen te voorzien, zijn we onmiddellijk op zoek gegaan naar een locatie. Als de situatie in Oekraïne aanhoudt, dan komt er immers een nooit geziene vluchtelingenstroom op gang in Europa”, legde burgemeester Steve Vandenberghe vrijdagvoormiddag uit.

“Dagelijks bereiken ons schrijnende beelden uit de oorlog in Oekraïne. Door onophoudelijk geweld ontvluchten heel veel inwoners hun land, op zoek naar een veilige plek. Dat laat niemand koud en wij zullen dan ook onze verantwoordelijkheid nemen bij deze humanitaire ramp. Bredene is een solidaire en gastvrije gemeente.”

61 plaatsen

Bredene zal Oekraïense vluchtelingen opvangen in het leegstaande gebouw ‘Ons Volk’ in de Golfstraat. “‘Ons Volk’ wordt al enige tijd niet meer gebruikt. Maar er is nog veel materiaal aanwezig. Er is plaats voor 61 vluchtelingen, die op een comfortabele en veilige manier kunnen worden gehuisvest. Onze tijdelijke gasten zullen er ook de nodige privacy genieten.”

‘Ons Volk’ wordt voor minstens drie maanden gratis ter beschikking gesteld door Bouwbedrijf Boey, dat eigenaar is van het pand. Momenteel brengt de gemeentelijke technische dienst de locatie in orde. De brandweer verklaarde het pand intussen ook brandveilig.

Onderwijs en werk

“We willen straks niet alleen huisvesting en maaltijden aanbieden. Onze sociale diensten onderzoeken momenteel ook de mogelijkheden naar onderwijs en werk toe. Maar ik denk dat we de mensen best even hun traumatische ervaringen laten verwerken”, verduidelijkte Vandenberghe.

Tijdens de opvangperiode zal een vrijwilligerswerking worden opgestart naar analogie met deze ten tijde van de opvang in vakantiehuis Horizon.

“Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op ons informatiepunt. We zijn er alvast van overtuigd dat deze opvang op een goede manier zal kunnen georganiseerd worden. Alle diensten van het lokaal bestuur, politie en hogere overheid zullen hiervoor samenwerken”, geeft schepen voor Sociale Zaken Daisy Hoste aan.

Nog geen concrete vraag

“De normale sociale dienstverlening voor de Bredenaar komt zeker niet in het gedrang omdat we ons solidair tonen met Oekraïense burgers in nood. Wij hebben in Bredene een goed uitgebouwd sociaal en maatschappelijk netwerk, waar Bredenaars adequaat worden geholpen. En dat zullen we ook blijven doen.”

Hoewel Bredene straks 61 opvangplaatsen ter beschikking heeft, is er volgens burgemeester Vandenberghe nog geen concrete vraag vanuit de hogere overheid gekomen.

Bewonersbrief

“De inwoners uit de Oude Duinenwijk werden vrijdag niettemin al via een bewonersbrief geïnformeerd over het opvangcentrum. Inwoners die vragen hebben over deze opvang kunnen tijdens de kantooruren terecht op ons informatienummer 059 33 97 70.”

Dominique Maes, hoofdmaatschappelijk werker van het Sociaal Huis, zal de komende weken de coördinatie van de vluchtelingenopvang op zich nemen. “Onze locatie is intussen zo goed als klaar, maaltijden zullen via het Sociaal Huis geleverd worden en in ‘Ons Volk’ zullen er dagelijks twee contactpersonen aanwezig zijn.” (MM)