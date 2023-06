Voormalig jeugdhuis De Komeet gaat tegen de grond

De eerste fase van de heraanleg van de site Prinsenhof is ingezet met de afbraak van het voormalig rusthuis De Komeet. Hiermee verdwijnt er voor veel Ardooienaren een stukje nostalgie.

Voor veel jongeren was dit een uitgangspunt. De oudste inwoners herinneren er zich nog de dorpscinema. Daarna kwam er het jeugdclubhuis ‘JA’. Dit moest niet afgebroken worden, maar sneuvelde vanzelf. Later rees De Komeet er uit de grond wat tot voor kort de uitgangszaal was voor de jongeren in de gemeente.

De Komeet is ondertussen tijdelijk in het Paradijs ondergebracht wat de afbraak van het pand in de Prinsendreef mogelijk maakt. Daarmee is de herinrichting van de site Prinsendreef ingezet.

Nog dorpsgezicht tegen de grond

Later gaat hier nog een iconisch dorpsgezicht tegen de grond, met name het huis van medepastoor Brigee in de Kortrijkstraat. Op de nieuw ingerichte site zullen jeugd, cultuur en het groene parkje hand in hand gaan.

Er komt in elk geval een nieuwe Komeet. Maar ook de kinderoppas, de muziekschool en het Dorpstheater krijgen er hun stekje.