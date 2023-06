Voormalig Heilig Hartsite wordt ‘t Groen Hart met twee hectare park en moderne hoogbouw van zestien verdiepingen

‘t Groen Hart van Roeselare krijgt vorm. Projectontwikkelaars Coussée Bouw & Project en ION hebben een eerste beeld vrijgegeven van de nieuwe buurt waar wonen, zorg en groen elkaar zullen ontmoeten. Door het imposante ziekenhuis te vervangen door aparte gebouwen die variëren in grootte en hoogte ontstaat ruimte voor een nieuw park van 2 hectare dat het hart van de buurt zal vormen. Centraal in het project komt een moderne hoogbouw met opvallend afgeronde hoeken die verschillende woonvormen met elkaar zal verzoenen.

De contouren van het masterplan van de duurzame woonwijk die wordt aangelegd op de site van het verlaten Heilig Hartziekenhuis worden almaar concreter. Naar aanleiding van de bouwaanvraag voor de eerste fase van het project hebben projectontwikkelaars ION en Coussée Bouw & Project een eerste render laten maken. Daarop wordt getoond hoe de nieuwbouwzone van drie aaneengesloten bouwblokken met variërende hoogte van vier, acht en zestien bouwlagen er zal uitzien. In de drie fossielvrije gebouwen komen 60 appartementen, buurtversterkende functies zoals een lokaal dienstencentrum en een woon-zorghotel dat eigendom wordt van Zorggroep H. Hart.

“Sinds 1924 staat deze locatie in het teken van de zorg voor mensen en ook nu staat die zorg centraal. Beste bewijs daarvan is dat de oprichting van ons moderne woon-zorghotel, centraal in de nieuwe wijk, het startschot wordt van de bouwwerken. Het gaat om een combinatie van 110 zorgstudio’s die onze eigendom worden en 27 assistentiewoningen die we zullen uitbaten. Op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw komt een eigentijdse bistro met take-away die zal uitgeven op het nieuwe park van 2 hectare”, verduidelijkt Wino Baeckelandt van Zorggroep H. Hart.

Afgeronde hoeken

De hoogbouw die centraal op de site komt en extra groene ruimte creëert, is een ontwerp van Link Lab & Markland. Het architectenbureau uit Kortrijk is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Het ontwierp eerder onder meer al studententoren The Sky in Kortrijk en is in de running om het nieuwe casino van Knokke te ontwerpen.

“We hebben samen met de projectontwikkelaars gekozen voor een spel met dieptes en hoogtes. Zo komen we tot een modern maar tijdloos geheel, dat zeker ook door de ronde hoeken en vele glaspartijen licht aanvoelt. Hoewel het gebouw drie functies met elkaar verweeft, worden die ook gescheiden van elkaar. De appartementen, het woon-zorghotel en de assistentiewoningen zullen een eigen ‘identiteit’ hebben en krijgen vanuit het park elk een aparte toegang”, vult Tom Vandorpe, oprichter Link Lab, aan.

Ontharden

De hele site van het vroegere ziekenhuis wordt voor 72 procent onthard. Daardoor ontstaat een pak groene ruimte waarin fietsers en voetgangers baas zullen zijn. Een verkeersvrije, groene corridor die het traject van de ingekokerde Collievijverbeek zal volgen, verbindt de Meensesteenweg en de Westlaan. Wagens van de nieuwe bewoners en bezoekers worden ondergronds weggeleid. Verdeeld over twee ondergrondse verdiepingen komen 180 parkeerplaatsen, die met een lift rechtstreeks verbonden zullen zijn met het gebouw.

Start aanleg park

De voorbereidende werken voor de duurzame herbestemming van de site zijn eind vorig jaar in overleg met de overheid en de omwonenden gestart. Nadat een gecertificeerde asbestdeskundige naar schatting 700 ton asbest heeft teruggevonden in het verlaten ziekenhuis, is de gespecialiseerde firma Verhelst Aannemingen uit Oostende ingeschakeld om de site zorgvuldig klaar te maken voor een nieuwe toekomst. Op die manier dragen de nieuwe eigenaars van de verlaten ziekenhuissite hun steentje bij aan het doel van de Vlaamse overheid om tegen 2040 met z’n allen in een asbestvrij Vlaanderen te wonen.

“Sinds midden mei zijn we na eerste voorbereidende werken gestart met de eerste asbestverwijdering. We staan in nauw contact met de stad omtrent het afvoeren en transporteren van alle puin. Zodra dat alles op een veilige manier gebeurd is, worden de gebouwen weggenomen en wordt het terrein klaargemaakt voor de bouw van de eerste fase en de aanleg van het publieke park met 280 bomen”, aldus Leonie Coussée namens projectontwikkelaar Coussée Bouw & Project “De omwonenden worden persoonlijk en via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de werken. Wie interesse heeft in het project, kan zich ook aanmelden op tgroenhart.be. Als alles zoals nu volgens schema blijft lopen, zullen we eind dit jaar de eerste appartementen te koop aanbieden”, besluit Boris Parmentier, senior project developer bij ION.