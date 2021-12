Voorlopig geen toestroom aan Nederlanders in Knokke-Heist: “Wel extra patrouilles bij grote drukte”

De toestroom aan Nederlanders in Knokke-Heist blijft binnen de perken. Taferelen zoals in Antwerpen, waar winkelstraten overrompeld worden door Nederlanders, zien ze in de kustgemeente niet.

Het is druk in de winkelstraten van Knokke-Heist, maar een pak meer Nederlanders dan andere jaren zien ze hier niet. Dat bevestigt ook korpschef Steve Desmet. “Er zullen wellicht wat meer Nederlanders in het straatbeeld aanwezig zijn, maar opvallen doet het zeker niet”, aldus de korpschef.

Crowdcontrol

Bij de politie liepen dan ook nog geen meldingen binnen van overlast door onze noorderburen. In het straatbeeld zijn bovendien extra patrouilles aanwezig om aan crowdcontrol te doen bij eventuele grote drukte.

“Maar die zijn zeker niet alleen bedoeld voor de Nederlanders”, klinkt het bij de politie.

(MM)