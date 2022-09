Voorlopig geen Soep- en Kruimelcafé in Torhout

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag vroeg Delphine Levrouw (CD&V) om in Torhout met een zogenoemd Soep- en Kruimelcafé van start te gaan om mensen te helpen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Schepen van Sociale Zaken Paul Dieryckx (SP.A) hield de boot voorlopig af. Hij wil eerst de haalbaarheid onderzoeken.

“Naast de initiatieven die het Sociaal Huis neemt om particulieren te ondersteunen, kan een Soep- en Kruimelcafé een waardevol extraatje zijn”, vond raadslid Levrouw. “Dit project houdt in dat er wekelijks op een vaste avond met overschotten uit de lokale winkels soep bereid wordt of zelfs een volle maaltijd. Wie zich inschrijft, kan voor een prikje van lekker eten genieten. Bovendien worden op die manier mensen samengebracht op een gezellige en warme plek. We kunnen in de voetsporen treden van gemeenten zoals Aartrijke, Zedelgem, Oostkamp en Moerbrugge, die al ervaring hebben met de organisatie van zo’n Soep- en Kruimelcafé.”

Nood aan voldoende vrijwilligers en infrastructuur

Schepen Dieryckx noemde het initiatief waardevol, maar wou niet zomaar toehappen om het op te starten. De beslissing wordt voorlopig uitgesteld. “We moeten eerst kijken of we voldoende vrijwilligers voor zoiets kunnen vinden en of we er infrastructuur voor hebben”, zei hij. “Binnen de huidige financieel moeilijke context voor de stad is er alvast weinig ruimte om personeel voor een dergelijk project vrij te maken. Ik hoef niemand ervan te overtuigen dat de hoge energie- en personeelskosten wegen op het stadsbudget.”

Geschikte infrastructuur zou nochtans geen probleem mogen zijn. Het complex Centrum in de Beerstraat kan perfect dienen om een Soep- en Kruimelcafé in onder te brengen.