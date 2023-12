Voorlopig geen buurtpark en bouwproject op Vetex-site door beperkte PFAS-verontreiniging

De plannen voor een bouwproject en bijhorend buurtpark van 1,7 hectare op de oude Vetex-site in Kortrijk worden op de lange baan geschoven. Tijdens een verplicht onderzoek, voorafgaand aan de werken, werd dit voorjaar een kleine overschrijding van de geldende PFAS-normen vastgesteld. Niks alarmerends, al onderzoekt OVAM nog welke maatregelen genomen dienen te worden alvorens de site herbestemd kan worden.

De buurtbewoners werden dit voorjaar al ingelicht over de niet-verontrustende verontreiniging en kregen een brief in de bus met enkele aanbevelingen. Zo mag er niet meer gespeeld worden op de braakliggende grond, wel op de grasvlaktes. Sinds de PFAS-problematiek in ons land aan het licht kwam, is de Vlaamse overheid volop bezig met de inventarisatie van de sites met een potentiële PFAS-verontreiniging. Kortrijk liet daarom de Vetex-site op Sint-Jan ook onderzoeken op PFAS.

De resultaten daarvan zijn intussen bekend. In enkele mengmonsters zijn lage concentraties van PFAS teruggevonden die volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) flirten met de strenge normen voor woongebieden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid formuleerde een aantal voorzorgsmaatregelen voor alle sites in Vlaanderen. Volgens AZG is de situatie op de site Vetex echter niet alarmerend.

Buurtpark en bouwproject

Stad Kortrijk maakte eind 2022 de plannen wereldkundig voor de herwaardering van de verloederde Vetex-site. Die viel al zo’n 24 jaar ten prooi aan vandalisme. Er zou een buurtpark komen van 1,7 hectare met een centrale buurtgebouw en 34 aanpalende woningen. Die plannen zijn er nog steeds, al worden ze voorlopig in de spreekwoordelijke ijskast gezet. “Het verkennend bodemonderzoek (VBO) is afgerond en wordt aan OVAM overgemaakt. OVAM zal op basis daarvan de saneringsplicht bepalen en vervolgens de verder te nemen stappen in kader van de sanering. Afhankelijk van hun beslissing kunnen we een nieuwe richtdatum vastleggen”, legt schepen Bert Herrewyn (Vooruit) uit.

In de eerste plannen zou de bouw van de woningen ergens deze periode starten en namen de eerste bewoners in 2025 hun intrek, al is dat dus niet meer realistisch. (JF)