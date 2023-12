Voorlopig geen algemeen verbod op vuurwerk in West-Vlaanderen tijdens oudejaarsavond

In tegenstelling tot de provincie Oost-Vlaanderen komt er in West-Vlaanderen geen algemeen vuurwerkverbod. Er geldt wel een verbod in verschillende gemeenten, waaronder Roeselare, Ieper en Kortrijk.

Voor oudejaar wordt erg slecht weer voorspeld. Daarom geldt er voor alle achttien gemeenten van de brandweerzone Westhoek een vuurwerkverbod, waaronder Diksmuide, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Poperinge en Ieper. “Het KMI voorspelt immers een krachtige zuidwestenwind tot 5 beaufort op 31 december en 1 januari en rukwinden van mogelijk 70 tot 80 kilometer per uur. Dat maakt het afsteken van vuurwerk te gevaarlijk voor wie daar niet voor opgeleid is”, klinkt het. Ook in de politiezone Midow (Dentergem, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke) en zone Riho (Hooglede, Roeselare en Izegem) mag geen vuurwerk worden afgestoken. Het stadsbestuur van Kortrijk besliste vrijdagmiddag eveneens dat er een vuurwerkverbod komt.

In Oostende gaat alles voorlopig door zoals gepland. “Over een eventueel vuurwerkverbod wordt pas dit weekend beslist”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) aan Belga. Het is nog niet duidelijk wat Brugge zal beslissen.