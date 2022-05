Voorjaarsevenement Lumen smaakt naar meer : “Licht na moeilijke periode”

Met als apotheose een optreden van het koor Scala en de Kolacny Brothers sloot De Panne na 29 voorstellingen het laser- en lichtspektakel Lumen op de Zeedijk af. De vele toeschouwers die waren samengedromd rond het podium op de Esplanade genoten met volle teugen.

Het lokaal bestuur koos de start van de krokusvakantie als kick-off van Lumen. Met dit unieke voorjaarsevent wilde het De Panne op een opvallende manier in de kijker zetten en mensen meenemen in een optimistisch verhaal van verbondenheid, amusement, verwondering en licht. Telkens bij valavond werd het publiek getrakteerd op een memorabele beleving, met zicht op het strand en de zee, over een traject van 1,5 km tussen het Leopold I-monument en de Drie Wijsneuzen aan het Canadezenplein.

Nel De Crits (Teamlead Toerisme & Lokale Economie): “We sloten een succesvol Lumen-verhaal af met een ongelofelijk optreden van Scala. Het was tijdens de Lumen-periode ongezien druk in de gemeente en de meeste handelaars haalden hun beste cijfers ooit in maart en april. Het event haalde dus de beoogde resultaten en alles verliep heel positief. Op de themadagen zagen we ook steevast pieken in de bezoekersaantallen van onze gemeente, mede dankzij de samenwerking met onze partner, Plopsaland. Conclusie: heel tevreden!”

Kers op de taart

Schepen van Toerisme Stéphane Buyens pikt in: “Lumen was een voltreffer. Een moeilijke geboorte maar een prachtig verhaal. We creëerden een allweatherevent dat de krokusvakantie op het niveau van de paasvakantie tilde. Een ervaring voor iedereen, van 7 tot 77 jaar met de gezonde zeelucht als toetje, en een paar sidedishes zoals Jef Neve, Sir Jacobs en Scala als kers op de taart.”

Schepen Nicolas Luyssen: “Met Lumen was het de bedoeling licht te brengen na een moeilijke periode. En Lumen bracht licht en muziek tot bij de mensen! Als schepen van Cultuur was ik bijzonder verheugd dat we ons publiek konden trakteren op een gratis optreden van artiesten van de bovenste plank. Met Jef Neve en Scala & Kolacny Brothers konden mensen genieten van muziek, thuis op de internationale bühne. De optredens konden dan ook rekenen op bijzonder veel positieve reacties. Dit stemt ons positief richting de toekomst waar we ofwel alleen ofwel met partners (lees: liefst) zullen werken aan het bovenlokale culturele aanbod. Daarmee bedoelen we dat we naast een zeer lokale beleving (toneel, kleine optredens, eigen talent) werk willen maken van optredens met ‘namen’, ongeacht de artistieke sector, die mensen aanzetten om tot bij ons te komen. De organisatie van Lumen smaakt naar meer. Het hoe, waar en wanneer is voer voor ons bestuur en onze gemeentelijke diensten.” (Myriam Van den Putte)