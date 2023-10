Voordracht over ‘Bollen en knollen’

Op donderdag 19 oktober praat Frans Tack uit Meulebeke om 19.30 uur over ‘Bollen en knollen’ in ‘t Ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat 3.

Er bestaan voorjaarsbollen (narcissen, tulpen, blauwe druifjes, krokussen…) en zomerbloeiende knollen (dahlia’s, anemonen, gladiolen,…). De gastspreker praat over aangepaste grond, voeding en onderhoud. De toegang is gratis. Er is ook een gratis tombola. Voor 26 euro ben je één jaar lid van Tuinhier. Storten kan op rekeningnummer BE28 0010 1706 6420. Op onze foto zie je de v.l.n.r. de kernleden Gino Storme, Judy Storme, Christian Demasure, Gery Quatanne en Noël Neirynck. (PD/foto FODI)

noel.neirynck@telenet.be