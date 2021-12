“Voordelig, veilig en vlot”: straks kan je asbest aan huis laten ophalen

In twaalf Westhoekgemeenten kan je vanaf 1 januari asbest aan huis laten ophalen in speciale zakken en containers. Inwoners en verenigingen krijgen twee jaar fikse korting, dankzij Vlaamse en gemeentelijke subsidies. “Want asbest vervoeren in de auto is gevaarlijk.”

Freddy Hommey (52) verbouwt op het platteland bij het Vleterse dorp Woesten en nam een dak uit asbesthoudende golfplaten af. “Dit jaar brachten we de eerste duizend kilogram zelf naar het containerpark”, vertelt hij. “We kregen vooraf beschermende kledij, mondmasker en handschoenen, én asbestzakken mee naar huis. Die zakken waren iets te smal om de golfplaten vlot en veilig in te pakken en te vervoeren.”

Freddy kreeg onlangs de kans om een nieuw systeem uit te testen, waarbij asbest aan huis wordt opgehaald. Voor zijn type en hoeveelheid asbest bleek een container het meest geschikt. “Die nieuwe methode is veiliger en praktischer, omdat de ‘verhandeling’ van de platen beperkt bleef tot het vastnemen en plaatsen in de container. Ik had niet meer het gedoe van een zak over een plaat te trekken en daarbij op te letten dat de zak niet scheurt. Een enorm voordeel ten opzichte van de vorige aanpak.”

En de container blijkt relatief goedkoop. “We krijgen een serieuze korting: 170 euro voor een grote container, die normaal 1.150 euro zou kosten”, aldus Freddy.

Die korting is mogelijk dankzij een subsidie van 850 euro door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en een bijdrage van 130 euro door elk van de twaalf gemeenten uit de regio Westhoek-Westkust, die voor de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk en bedrijfsafval samenwerken in de afvalintercommunale IVVO.

In deze gemeenten kunnen alle particulieren, verenigingen en openbare besturen vanaf 1 januari asbest laten ophalen aan huis. Het gaat om hechtgebonden asbest, waarbij de asbestvezels gebonden zijn met een bindmiddel, zoals cement, bitumen, kunststof of lijm.

Voor de ophaling voorziet IVVO containers en plaat- en kuubzakken, die 30 euro kosten per zak. Per aanvraag ontvang je twee gratis pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen om het asbest te verwijderen. Daarvoor staat de aanvrager zelf in.

IVVO-voorzitter Valentijn Despeghel raadt iedereen zonder geschikt vervoer aan om de komende twee jaar gebruik te maken van het nieuw systeem. “Asbest met de auto vervoeren naar het containerpark is gevaarlijk. De asbestdeeltjes kunnen loskomen en op de zetels blijven”, waarschuwt Despeghel.

Aanvragen gebeuren via www.ivvo.be. Ook kmo’s komen in aanmerking, tenzij er een subsidie bestaat die voor hen voordeliger is. Voor land- en tuinbouwers heeft OVAM een ander en voordeliger asbestprotocol. (TP)