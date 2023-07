Voorbijganger doet uitzonderlijke vondst op strand in Bredene: tot wel miljoenen jaar oude kaak van walrus

Aan de kust, vlakbij het naaktstrand van Bredene, vond een voorbijganger vorige week wel iets heel uitzonderlijks. De man was op zoek naar haaientanden toen hij op een stuk van een oude kaak van een soort walrus stootte. “Die man had mij de kaak getoond. Eerst dacht ik dat het slachtafval was, maar op sociale media kregen we snel te horen van expert dat het gaat om een stuk dat waarschijnlijk 11.000 of misschien zelfs miljoenen jaren oud is”, vertelt Walter Rogiers (67) uit Bredene, lid van de Proper Strand Lopers.

Walter Rogiers (67) uit Bredene, die regelmatig meehelpt met de Proper Strand Lopers, was vorige week aan het wandelen langs de kustlijn. “Een kennis van me, die daar regelmatig haaientanden zoekt, stapte die dag op me af en vroeg mij of ik wist wat zijn vreemde vondst was. Toen hij me de kaak toonde, dacht ik eerst dat het om slachtafval ging. Maar bij nader inzien leek het me toch wel iets meer speciaal. Ik heb er toen een foto van genomen en die gedeeld op sociale media”, vertelt Walter.

Duizenden tot wel miljoenen jaren oud

Al vlug kreeg Walter te horen dat de vondst heel wat unieker is dan eerst gedacht. “Het zou gaan om een stuk van de kaak van een oude walrus, een soort zeekoe daterende uit het pleistoceen. Dat is het geologische tijdperk daterende van 11.000 tot wel 2,5 miljoen jaar geleden.”

“Het is een stuk van de onderkaak van een jong dier, want je ziet nog de maaltand, die de dieren gebruikten om schelpen vast te houden en te kraken. Volgens die expert komt het wellicht uit het zuidelijke Noordzeebekken. Wellicht was de kaak aangespoeld en zat het tussen de hopen zand, die hier werden bijgevoerd. Met de storm begin vorige week is het dan wellicht bloot komen te liggen, waardoor je zoiets unieks kon vinden.

“Normaal kan je zulke vondsten ook naar een expertencentrum brengen. Vroeger heb ik dat regelmatig gedaan, maar als je zoiets vindt, wil je graag zelf weten wat het exact was. En vaak kreeg ik dan nooit een antwoord van hen op mijn vraag. Dus nu doe ik dat ook niet meer. De man wilde zo’n uitzonderlijke vondst ook liever zelf bijhouden, wat ik begrijp want het is zeker de moeite waard”, besluit Walter.