Voorbije vijf jaar bijna 9.000 stuks munitie vernietigd in DOVO-installatie in Langemark-Poelkapelle

De ontmantelingsinstallatie in Langemark-Poelkapelle draait op volle toeren. “De voorbije vijf jaar werden er ongeveer 9.000 stuks munitie onschadelijk gemaakt door DOVO”, zeggen volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge (N-VA) en provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van informatie van federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder.

“Vorig jaar werden er ongeveer 2.200 stuks munitie onschadelijk gemaakt in de DOVO-installatie en daarmee is dat het derde jaar op rij een stijgend aantal”, verduidelijkt volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge.

Provincie West-Vlaanderen blijft koploper

In 2022 werden door DOVO maar liefst 3.662 interventies uitgevoerd in ons land. “Daarvan werd 63 procent uitgevoerd in de provincie West-Vlaanderen, wat uiteraard met de historische munitie uit de wereldoorlogen niet hoeft te verwonderen”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe. “De top vijf van het aantal interventies wordt vervolledigd door Henegouwen, Oost-Vlaanderen, Luik en Antwerpen. Het gaat om interventies voor explosieven en geïmproviseerde explosieven. De provincie Antwerpen is met 35 interventies de koploper wat geïmproviseerde explosieven betreft”.

“Al drie jaar geen zeemijnen meer”

“Opmerkelijk is dat het aantal vernietigde zeemijnen sterk gedaald is”, zegt volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge. “In 2017 werden nog twaalf zeemijnen vernietigd, in 2018 werden er vijf onschadelijk gemaakt en in 2019 slechts één. De voorbije drie jaar werden geen zeemijnen meer vernietigd in onze territoriale wateren.”