Voorbereiding Batjes in Ledegem is gestart: “Het enthousiasme is groot”

Unizo Ledegem is samen met de verenigingen en de handelaars gestart met de voorbereidingen van de Batjes. Die konden de voorbije twee jaar door de coronapandemie niet doorgaan. “Maar tradities moet je behouden”, aldus voorzitter Corneel Schepens. In het gemeentehuis vond er vorige week een eerste voorbereidende vergadering plaats.

De Batjes in Ledegem zijn misschien niet te vergelijken met die in Roeselare of andere steden, maar toch kijken heel wat Ledegemnaars er elk jaar naar uit. “Door de coronacrisis werd er de voorbije twee jaar niets georganiseerd, maar de Batjes vormen wel een jarenlange traditie. Met ons vernieuwd Unizobestuur willen we die traditie voortzetten. De Batjes zitten niet onder de grond”, aldus voorzitter Corneel Schepens. Unizo organiseerde een vergadering en nodigde daarbij alle handelaars en verenigingen uit. De opkomst in het gemeentehuis van Ledegem was groot.

Oldtimermeeting

“We merken dat het enthousiasme groot is. Er waren zelfs meer aanwezigen dan andere jaren”, aldus Schepens. De Ledegemse Batjes zullen, als corona het toelaat, plaatsvinden van 10 tot 13 juni. Op het programma staan de klassiekers als de kermis, het wijnterras en het batjesfestival nabij het jeugdhuis. “We organiseren ook voor het eerst een oldtimermeeting en Radio Scorpio wordt nauw betrokken bij de feestelijkheden. Door die samenwerking zal er constant muziek zijn in de Ledegemse centrumstraten.”

“Tijdens de coronacrisis vielen er enkele zaken weg, maar er zijn ook nieuwe bijgekomen. Tijdens de batjes willen we graag alle plaatselijke handelszaken in de kijker zetten.”