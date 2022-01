Voorbeeldige chauffeurs in Oostende: geen enkele positieve alcoholtest tijdens ‘Weekend zonder alcohol’

Net als in de rest van het land kende ook in Oostende de verkeersactie ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ gevolg. De dienst verkeershandhaving van de Politie Oostende onderwierp 92 bestuurders aan een ademtest. Goed nieuws: allemaal legden ze een negatieve test af.

De politie moest evenwel drie niet-verzekerde voertuigen in beslag laten nemen. Bovendien troffen de inspecteurs een bestuurder aan die nochtans een levenslang rijverbod had. Ook zijn voertuig werd in beslag genomen. Nog eens vier voertuigen bleken niet gekeurd en één voertuig was niet ingeschreven. De eigenaars krijgen een proces–verbaal in de bus.

Verder betrapte de politie drie bestuurders die aan het bellen waren met een gsm in de hand. Twee chauffeurs droegen geen veiligheidsgordel. Om het plaatje volledig te maken: een bestuurder negeerde het verkeersbord C3 – verboden toegang voor iedere bestuurder – en andere had geen oog voor het bord D1f – het verplicht volgen van de aangeduide rijrichting. Nog een bestuurder gebruikte onrechtmatig het rijvak voor bussen en als laatste werden nog zes parkeerovertredingen opgesteld.