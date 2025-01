“Vooral onze jeugdspelers zijn dolenthousiast”: Voetballers KSV Veurne schitteren dankzij Spar-winkel in hun eigen stickerboek

In navolging van de internationale voetbalsterren prijken nu ook de spelers van KSV Veurne in hun eigen stickerboek. De stickers met hun beeltenissen zijn te verzamelen in de nieuwe Spar-winkel, waar ze alvast luidop nadenken over een ruilmoment. En ook in de voetbalkantine duiken de boeken tegenwoordig massaal op.

Anderhalf jaar geleden openden Maxim Van den Bussche en Ann-Sophie De Brabandere hun Spar-winkel in de Ieperse Steenweg. “In onze zoektocht om als nieuwe retailspeler wat betrokkenheid te creëren bij de lokale gemeenschap, stootten we op een bedrijf dat stickerboeken ontwikkelt voor sportclubs. Wij besloten zo’n boek te laten maken voor KSV Veurne, waar zowel jeugdspelers, dames als heren voetballen. Alles samen goed voor zo’n 300 sportieve leden, en dus zeker een impactvolle vereniging voor ons”, beginnen ze.

Stickerpakjes

Daarbij nam het ondernemerskoppel alle kosten op zich: van de fotograaf tot aan de samenstelling en het drukwerk. Elke speler kreeg van hen een boek cadeau. De stickers zelf zijn te sparen in de winkel. “Per aankoopschijf van tien euro krijg je als klant een pakje met zes stickers. Zo zijn er in totaal maar liefst 359 prentjes te verzamelen, want naast de spelers gaat het ook om de trainers en de bestuursleden, en zelfs het socialemediateam. Vanaf 30 euro kunnen ook familieleden, buren of andere sympathisanten een boek krijgen. Voor dat bedrag krijg je er ook nog drie stickerzakjes bij”, leggen Maxim en Ann-Sophie uit.

Zo hopen zij natuurlijk extra klanten in de winkel te krijgen. “In eerste instantie willen we hen laten kennismaken met onze aanpak en ons aanbod, om hen hier daarna hopelijk nog terug te zien. De spaaractie loopt nu al enkele weken en vooral de eerste dagen zagen we hier veel nieuwe gezichten”, evalueren ze alvast.

En ook bij KSV Veurne zijn ze tevreden met dit origineel initiatief. Al is dit voor hen niet helemaal nieuw.

“In totaal zijn er 359 stickers te verzamelen”

“Negen jaar geleden maakten wij al eens zo’n boek, waarbij secretaris Pieter Kesteloot toen de realisatie daarvan op zich nam. Die rompslomp viel nu weg. Bovendien kregen we de kans om enkele sponsorbladzijden te vullen en zo onze clubkas verder te spijzen. Zowel vanuit het bestuur van de jeugd als dat van de eerste ploeg kozen we er echter voor om hiervoor onze bestaande sponsors in de kijker te zetten, als een extra bedanking naar hen toe”, zegt Jürgen Vandenbroucke, voorzitter van de jeugdwerking. Zijn dochter Fien nam overigens het coverontwerp van het nieuwe boek voor haar rekening.

Leeft enorm

Vooral de jeugdspelers blinken van trots wanneer zij hun eigen sticker kunnen kleven. “Zij reageren allemaal dolenthousiast. Het stickerboek is momenteel hét gespreksonderwerp in onze kantine en leeft ondertussen ook volop op sociale media. Daar schakelen ouders immers hun netwerk in om het prentje van zoon- of dochterlief te kunnen bemachtigen of om dubbele exemplaren te ruilen met andere spaarders”, weet Jürgen.

“Dit is ook iets wat je als ouder sowieso zal bewaren, voor een blijvende herinnering aan die kindertijd. Zo heb ik het vorige boek in ieder geval nog liggen, met daarin ook de foto van mijn zoon toen hij bij de U8 speelde.”

Ruilmoment

“Als daar interesse voor blijkt, willen wij hier zeker een ruilmoment laten plaatsvinden”, pikken Maxim en Ann-Sophie in. “De eerste vijf spelers of supporters die hun stickerboek vol hebben, mogen zich bij ons aanmelden voor een leuke beloning. De actie loopt zolang er vraag is naar de stickers, of tot wanneer alle 22.000 pakjes zijn uitgedeeld. We willen deze actie niet jaarlijks herhalen, maar bijvoorbeeld over vijf jaar nog wel eens. Wie weet staat onze eigen zoon dan in het boek. In april verwachten wij namelijk ons eerste kindje!”