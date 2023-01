Voor of tegen: mogen we nog kerstbomen verbranden?

Driekoningen ligt achter ons en dus vliegen de meeste kerstbomen het huis uit. Al belanden steeds minder van die sparren op de brandstapel, want nog slechts zes van de 64 West-Vlaamse gemeenten gaven dit jaar een vergunning voor een kerstboomverbranding. Het gaat om Jabbeke, Izegem, De Panne, Middelkerke, Houthulst en Alveringem. Wij vroegen de mening van een voor- en een tegenstander.

VOOR Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) van Middelkerke: “Ik heb mijn buik vol van die klimaatdrammers. Die klagen over van alles”

Middelkerke is één van de zes West-Vlaamse gemeenten die wel nog een kerstboomverbranding organiseren. Die vindt nu zaterdag plaats. “Wij gaan zeker verder met de kerstboomverbranding. Dat is een grote traditie, die erg leeft in onze gemeente. Er wordt een leuk feest, Winterknetters, georganiseerd met muziek erbij en al. Het is een sociaal feest, dat bijna even belangrijk is als kerst zelf”, vertelt burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker).

De week vooraf worden de kerstbomen opgehaald. “We doen dat zodat mensen ze niet zouden droppen in grachten of zelf in hun achtertuin zouden verbranden. Nadat de kerstbomen verzameld zijn, worden ze door de brandweer aangestoken voor het rituele vreugdevuur. Je ziet de mensen echt opveren bij dat hele gebeuren. Het zorgt niet alleen voor fysieke warmte, maar het is ook een sociale verwarming voor de inwoners. Het belang daarvan valt niet te onderschatten.”

De kerstboomverbranding vindt normaal op het strand plaats. “Als de wind verkeerd zit, moeten we het verplaatsen. We hebben het nog maar één keer moeten afgelasten: door een storm die zo hevig was dat de kerstbomen zouden wegwaaien. De brandweer houdt de hele tijd toezicht tijdens het evenement, want veiligheid is altijd belangrijk. En het evenement gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester en die neem ik graag op mij”, gaat Dedecker voort.

En wat met de milieu-impact van kerstboomverbrandingen? “Ik heb mijn buik vol van die klimaatdrammers, die klagen over van alles. Waarom zou je geen kerstboom mogen verbranden? Men gaat nu zelfs onze kerncentrales, die 44 keer minder CO2 uitstoten dan gascentrales, sluiten. En diezelfde mensen die dan volop gascentrales gaan bouwen, zouden ons durven zeggen dat we geen kerstboomverbranding meer mogen organiseren? Je zou toch gek worden van die klimaatreligie. Ze halen alle plezier uit het leven.”

Eén ding is duidelijk: de kerstboomverbranding is in Middelkerke een traditie die zal blijven. “We zullen die voortzetten zolang ik er ben. De afgelopen winter hebben we ook niet minder kerstversiering voorzien of de elektriciteit gedoofd, want net nu, in deze zware tijden, hebben we nood aan wat menselijke warmte.”

TEGEN Schepen Silke Beirens (Groen) uit Oostende: “Het is slecht voor het milieu en vraagt veel inzet voor veiligheid”

Oostende organiseert al sinds 2019 geen kerstboomverbranding meer. “Toen het nieuwe stadsbestuur aan het roer kwam, zijn we met de organiserende vzw De Beeldstorm in overleg gegaan. We hebben toen samen beslist om dat niet meer te laten doorgaan. Nat hout en jonge bomen verbranden, is niet meer van deze tijd. Er zijn genoeg andere manieren waarop we mensen kunnen samenbrengen in het nieuwe jaar, zoals een receptie met optredens bijvoorbeeld”, zegt Silke Beirens (Groen), schepen van mens en milieu.

De negatieve impact van de kerstboomverbranding op het milieu was de hoofdreden. “In het algemeen is het niet milieuvriendelijk om hout te verbranden, maar de uitstoot van nat hout is vele malen erger dan droog hout”, weet schepen Beirens. “Vuur is iets gezelligs en trekt mensen aan op een koude winteravond. Maar dan is het beter om een vuurkorf aan te steken op een bijeenkomst dan massaal kerstbomen te gaan verbranden.”

Maar ook de kost van veiligheidsmaatregelen speelt volgens de schepen een rol. “Bij zo’n kerstboomverbranding moet de brandweer alles constant in goede banen leiden. Zeker aan zee, waar het vaak hard waait. Dat is een hele organisatie en daar hangt ook een kostprijs aan vast. Er zijn echter veel alternatieven voor warme ontmoetingen zonder dat je daarvoor bomen moet verbranden”, vindt Silke Beirens.

“Het was een mooie traditie, maar die laten we nu beter in het verleden. Dat is net als de discussie over vuurwerk, daar wordt ook al wat harder over nagedacht. Als maatschappij evolueer je en sta je stil bij wat je doet. Na vier jaar vergeet je al bijna dat er in deze periode vroeger een kerstboomverbranding was.”

Maar wat doe je dan met de overgebleven bomen na de kerstperiode? “De groendienst heeft de kerstbomen opgehaald en verhakseld om de bodem mee te bedekken. Een aantal mensen hebben ook hun kerstboom in hun eigen tuin geplant. Met de stad zelf hebben we deze kerstperiode ook al minder echte bomen uitgezet. De kerstverlichting zorgde al voor een warme sfeer. En voor gezelligheid zorg je zelf”, besluit schepen Silke Beirens.