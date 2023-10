Voor NVAPlus kan afwerking van begraafplaatsen in Dadizele en Moorslede beter: “Voor dit budget echt onvoldoende”

Halfweg oktober vindt de inhuldiging van de nieuw aangelegde begraafplaatsen in Dadizele en Moorslede plaats. Voor het lokaal bestuur een zware investering van ruim 600.000 euro. Voor NVAPlus kan de afwerking van de begraafplaatsen beter. “We zijn verbaasd om vast te stellen dat de afwerkingsgraad voor dit budget echt onvoldoende is”, aldus Gert-Jan Hovaere.

Gert-Jan Hovaere kaartte op de gemeenteraad enkele bezorgdheden en opmerkingen aan. “Te beginnen met de toegankelijkheid”, zegt Gert-Jan. “Om de begraafplaats te bereiken moet men langs de nieuwe muurconstructie via een poortje op het domein. Het poortje is tweedelig waarvan de rechterzijde vergrendeld is met een spil.”

“Als het poortje dicht wordt gedaan is het onmogelijk om met een rolstoel of rollator de begraafplaats te betreden. Ouderen zijn dan ook niet meer zo mobiel om die spil daar gemakkelijk uit te krijgen”, klinkt het. “Dat poortje zal enkel dicht zijn in geval van een uitvaart om dit een meer intiemer karakter te geven”, reageert schepen Sherley Beernaert (STERK).

Groenonderhoud

“Het tweede aspect is het groenonderhoud”, vervolgt Gert-Jan. “Er is gekozen voor grindgazon tussen de graven. Rond sommige graven staan er geen boordstenen, wat ervoor zorgt dat de grasmachine het gras niet mooi kan maaien. De keuze voor grasgrind is geen gepaste keuze voor deze locatie”, meent Hovaere.

“Dit betekent ook veel onderhoud voor onze groendienst. Hoe zal dit ingepland worden bij de eigen diensten en welke planning is voorzien? We merken al dat de diensten nu al overladen zijn met werk om de gemeente goed te onderhouden. De grond rond de graven werd niet genivelleerd. Dit is een zeer slordig en onafgewerkt beeld.”

“Grasplinten rond alle grafzerken is uniek”, reageert de schepen Sherley Beernaert. “Dat is nergens in ons land het geval. Het onderhoud doet de aannemer tot oktober volgend jaar, daarna staat onze groendienst hiervoor in. Er is ondertussen een zitmaaier aangekocht. Iedere keer dat er bijzettingen zijn, verzakt die grond. De grond moeten we tijd geven. Het is allemaal nog maar net aangelegd.”