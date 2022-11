Voor ieder kind een Sint bij het KWB

In O.C. Molenheem verzamelde KWB Heule-Watermolen zaterdag speelgoed. Ook dit jaar was het een succes. Heel wat mensen kwamen speelgoed afleveren.

“Met deze inzameling dragen we ons steentje bij in de hoop dat ieder kind zijn Sint krijgt”, zegt de lokale voorzitter Johan Mestdagh. We willen met de actie ‘Ieder kind een Sint’ ouders en kinderen overtuigen om speelgoed te schenken aan de Sint: Sinterklaas krijgt en herverdeelt.”

“Het speelgoed schenken we aan vzw Sint-Michiel in Kortrijk die ervoor zorgt dat het bij de kinderen terechtkomt. Veel ouders en kinderen gaven hun speelgoed alvast een tweede leven.”

