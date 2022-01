Voor het tweede jaar op rij geen Heksenstoet in Beselare

Na de afgelasting van vorig jaar gaat ook dit jaar de tweejaarlijkse Heksenstoet niet door. Sefa en haar trawanten zullen ook in 2022 niet door de straten van Beselare wandelen. De stoet wordt uitgesteld naar 30 juli 2023.

Na het uitstel van vorig jaar zou de stoet normaal dit jaar plaatsvinden op 31 juli 2022. “Maar het voltallig bestuur nam de pijnlijke beslissing om de stoet nog een jaar uit te stellen”, aldus voorzitter Charles Bayart. “Normaal waren onze verschillende werkgroepen nu al druk bezig met de voorbereiding van een volgende Heksenstoet. Helaas is het momenteel nog steeds niet mogelijk om met veel mensen samen te komen, te werken, te vergaderen en zo de voorbereidingen veilig, vlekkeloos en kwaliteitsvol te laten verlopen. Als we niet kwaliteitsvol kunnen werken stellen we het beter nog een jaar uit. We zijn het immers aan onze status verplicht de mensen een perfecte en mooie stoet aan te bieden.”

“Vele vragen van wat de toekomst brengt, blijven nog altijd onbeantwoord en dat zal wellicht nog een tijdje aanslepen. Dit laat ons niet toe een ordentelijke stoet te organiseren. We weten dat dit veel inwoners pijn zal doen, en dat is bij ons ook het geval, maar we presenteren liever iets mooi en perfect dan dat we vliegensvlug iets in elkaar moeten steken. Alle groepen stonden tijdens de vergadering op dezelfde lijn. We duimen en hopen dat iedereen hetzelfde doet om de 47ste Heksenstoet op zondag 30 juli 2023 te laten doorgaan. Misschien, en dat is heel voorwaardelijk, zullen we deze zomer toch iets organiseren voor de inwoners van het heksendorp. Maar het wordt zeker geen stoet.” (NVZ)