Voor het eerst rolschaatspiste op Waregem Wintert

Een jenever bij de winterchalets, een bezoek aan de kerstman of een film in het zwembad tijdens Zwemglinsters, met de traditionele recepten wil het stadsbetuur de komende weken opnieuw een warme eindejaarsperiode creëren. Door de energiecrisis staat er deze kerst wel voor het eerst geen ijspiste op de Markt en verdwijnt de circustent aan De Schakel, de voorstellingen van het cultuurcentrum verhuizen naar de Expo.

Het stadsbestuur wil zijn inwoners opnieuw verenigen bij een kop warme chocomelk of glühwein en tovert de centrumstraten om tot een sfeervol kerstdecor. Al zorgen de torenhoge energieprijzen voor een aantal wijzigingen. De grootste aanpassing is reeds gekend: de ijspiste zal deze winter net als in andere steden achterwege blijven en wordt in de paardenstad vervangen door een rolschaatspiste. Rosie’s Roll-In moet voor een leuke discosfeer zorgen.

De piste en winterchalets onder de tent op de Markt openen Waregem Wintert op vrijdag 9 december. “Er zijn nog enkele beschikbare plaatsjes vrij, verenigingen kunnen zich dus nog steeds inschrijven om een chalet uit te baten”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

Wintercircus Deluxe

Het Huis van de Kerstman opent ook de deuren op 9 december en ontvangt op woensdagnamiddag en tijdens de weekends de jonge Waregemnaars, en dat tot zondag 8 januari, dan eindigt de eindejaarsactie van het stadsbestuur. Dit jaar wordt er onder de naam ‘Waregem knijpt ze’ een winterwandeling georganiseerd waarbij deelnemers in de prijzen kunnen vallen. En tijdens de wintershopping in de decembermaand is maar liefst 8.000 euro aan Waregembonnen te winnen.

Verenigingen kunnen zich nog steeds inschrijven om een winterchalet uit te baten – Pietro Iacopucci, schepen van Feestelijkheden (CD&V)

Wat ook nieuw is, is dat het Wintercircus Deluxe van CC De Schakel verhuist. Onder meer Gabriel Rios en Guido Belcanto zullen niet in de traditionele tent in het Regenboogpark optreden. “Zo’n grote tent verwarmen is in deze tijden niet verantwoord, daarom verhuizen we voor onze bijzondere voorstellingenreeks naar de Expo”, vertelt Jorge De Wintere. In die Expo wordt ook opnieuw de Winterfoor georganiseerd.

Markt op boulevard

Voor het eerst zullen de marktkramers hun winkels op wielen opzetten op de Zuidboulevard. “De locatie lijkt ons beter geschikt dan de Olmstraat, we zijn benieuwd hoe het nieuwe concept zal ontvangen worden”, reageert schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Op vrijdag 16 december wordt de familiefilm Encanto vertoond in zwembad De Treffer tijdens Zwemglinsters. De opbrengst van de ondertussen succesvolle filmavond gaat integraal naar Somival. Op zaterdag 28 januari is er ten slotte Winterwoordennacht in CC De Schakel en de bibliotheek. Het gekende literaire festival nodigt zowel nationale als lokale kunstenaars uit voor een avond vol woord, beeld en klank.