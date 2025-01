Voor het eerst Prinses Carnaval in Oostduinkerke: “Ontzettend trots en blij dat het eindelijk een vrouw is”

Voor het eerst in de geschiedenis van carnaval in Oostduinkerke wordt een Prinses Carnaval benoemd. Die eer is voor Nancy D’Haenen, lerares in het dagelijks leven. Ze volgt Dimitri Callewaert op die de voorbije twee jaar Prins Carnaval was.

Met Nancy D’Haenen krijgt het carnaval in Oostduinkerke – dat al sinds 1951 bestaat – voor het eerst een Prinses Carnaval. Samen met haar twee hofdames Saskia Beke en Daisy Vanhove zal Nancy het carnavalsfeest in goede banen leiden.

In tegenstelling tot eerdere edities, waarin uitsluitend mannen de rol van Prins Carnaval vervulden, breekt een nieuw tijdperk aan met de aanstelling van de allereerste prinses. “Ik ben ontzettend trots, maar tegelijk zeg ik ook: eindelijk een vrouw”, reageert ze. “Het carnaval in Oostduinkerke bestaat al sinds 1951, maar tot nu toe was het altijd een man die de functie bekleedde.”

Niet getwijfeld

De passie voor carnaval zat er bij Nancy al van jongs af aan in. Toen ze hoorde dat er dit jaar een vrouwelijke kandidaat verkozen kon worden, twijfelde ze geen moment. “Toen ik hoorde dat Prins Dimitri geen kandidaat meer was en het nieuwe reglement een prinses toeliet, greep ik meteen mijn kans. Samen met Daisy en Saskia ben ik vol enthousiasme het avontuur aangegaan. Het mooiste aan carnaval is de samenhorigheid. Het is geweldig om te zien hoe mensen samenwerken aan de praalwagens en met zijn allen de straat op gaan. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of achtergrond.”

Nancy kijkt uit naar de carnavalsstoet, een hoogtepunt van het feest, waarin ook haar schoolgroep van 104 kinderen zal meestappen. Nancy wordt ondersteund door haar twee hofdames, Saskia en Daisy, die samen met haar de feestelijkheden in goede banen leiden. “We houden alles in de gaten en zorgen ervoor dat het feest zowel veilig als leuk blijft voor iedereen. Kom verkleed en laat je fantasie de vrije loop. Carnaval is de tijd om samen te lachen, te feesten en te genieten”, zegt Nancy. (DMe)