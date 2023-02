Voor het eerst ooit meer dan 10.000 Wielsbekenaars: “We zijn een aantrekkelijke gemeente”

Wielsbeke mag de volgende legislatuur een extra schepen inlijven. Een ‘cadeau’ voor het ronden van de kaap van de 10.000 inwoners. Dit bleek op 1 januari 2023 een feit te zijn. En er zit nog een verdere toename van de bevolking in. “We zijn een aantrekkelijke gemeente”, verklaart burgemeester Jan Stevens.

Wielsbeke heeft op bevolkingsvlak het jaar goed ingezet. Voor het eerst werd de kaap van de 10.000 inwoners gerond. Voor het eerst ooit werd dit aantal opgetekend in de gemeente. Op 1 januari 2023 stonden er exact 10.011 Wielsbekenaars geregistreerd in het bevolkingsregister. “We naderden die grens, maar dachten dat het pas voor volgend jaar zou zijn”, vertelt burgemeester Jan Stevens. “Vorig jaar steeg het bevolkingsaantal echter in één jaar met 99 mensen.”

Het is een dubbele beweging die zich voordoet. Enerzijds zijn er meer geboortes dan overlijdens, anderzijds meer nieuwkomers dan vertrekkers. “Zo zien we wat dat laatste betreft bijvoorbeeld oudere mensen die nog in een gezinswoning wonen en waarvan de kinderen de deur uit zijn vertrekken richting meer stedelijk gebied. In hun woning komen zich dan jonge koppels vestigen met één of meer kinderen. Die jonge mensen kiezen voor Wielsbeke omdat zowel woningen als bouwgronden hier goedkoper zijn dan in de omliggende gemeenten.”

Ooigem

Opvallend is dat deelgemeente Ooigem, die samen met Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke Groot-Wielsbeke vormt, voor de grootste aangroei zorgde. Daar werden 99 nieuwe mensen genoteerd. “Een gevolg van de realisatie van sociale flats”, verklaart de burgemeester. “En het ziet er in de toekomst ook goed uit want door bouwactiviteiten zal de komende jaren de groei verder aanhouden.”

De cijfers zien er als volgt uit. Er werden in 2022 94 baby’s geboren, dat waren er 36 minder dan tijdens het uitzonderlijke coronajaar 2021. Er werden iets meer meisjes (48) dan jongetjes (46) geboren. De populairste meisjesnaam bleek Céleste, terwijl bij de jongetjes de naam Henri het vaakst voorkwam. Er waren 81 overlijdens in de gemeente. In 2021 vielen er 72 overlijdens te registreren. De gemiddelde leeftijd van alle inwoners was in 2022 40,59 jaar en er waren het meest 44-jarigen in de gemeente (158).

Extra schepen

Door het doorbreken van de 10.000-inwonersgrens mag er in de volgende legislatuur een extra schepen aan het college toegevoegd worden. Dat college bestaat momenteel naast de burgemeester uit vier schepenen want bij de drie mandaten wordt ook de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst die als vierde schepen toegevoegd. Straks worden dat er in Wielsbeke dus vijf.