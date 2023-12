Voor elke klas een boom op de speelplaats

“De leerlingen van onze scholengemeenschap maakten van ons pastoraal jaarthema ‘Wondere Ruimte’ een eigentijds thema ‘Geef ons een plaats in de ruimte’”, zegt directeur van de Lendeledense Prizma Middenschool Rik Duchi. “Ze realiseerden dat door een affiche te ontwerpen én voor elke klas een boom in een pot te planten op de speelplaats.”

Om de slogan ‘Geef ons een plaats in de ruimte’ meer kracht bij te zetten, werden er in de Prizma Middenschool al twee acties opgezet. “In een eerste actie ontwierp een 25-tal leerlingen een aantal affiches waarin ze schetsten hoe zij die wondere ruimte zagen”, aldus de directeur. “Een tweede ‘visuele’ actie was de boomplantactie. Iedere klas plantte die dag op de speelplaats een boom in een pot. Ze deden dat uiteraard onder begeleiding en kregen ook de nodige uitleg. Om de verbondenheid onder de leerlingen ‘zichtbaar’ te maken, schreef elke leerling zijn of haar voornaam op een gouden lintje dat dan in de boom van zijn of haar klas werd opgehangen.”

In totaal werden er 13 bomen geplant voor 13 klassen en 167 leerlingen. “Zo krijgen alle klassen en alle leerlingen van onze middenschool letterlijk een ‘eigen plaats’ in de ruimte.”

Leuk initiatief

“Wij vonden het supertof om deze actie samen met de directeur te mogen doen”, zeggen leerlingen van klas 1A4 van Veerle Devos, leerkracht mens en samenleving, Nederlands, techniek en moderne talen. “Wij denken dat de directeur groene vingers heeft, waardoor hij bomen plant op school. We mochten deze boom planten als symbool voor onze klas 1A4 en omdat we zouden groeien in onze dromen tijdens die twee jaar dat we in de Middenschool Prizma schoollopen. We denken dat onze boom een meidoorn is. Er werden vijf bomen voor het eerste jaar geplant omdat we vijf klassen hebben in het eerste jaar. Het was een leuk initiatief en we zullen ‘onze boom’ goed verzorgen.” (IB)