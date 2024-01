Voor Ardooise brandweer was 2023 enorm druk jaar

Voor de Ardooise brandweer was 2023 een enorm druk jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag dat we mochten inkijken bij secretaris Dieter Depuydt en korpsoverste Lorenzo Cuvelier. Met 385 interventies had de brandweerpost meer dan de handen vol en werd het nut van de hulpdienst voor de bevolking bewezen.

“In één jaar tijd is het aantal interventies met 100 gestegen. Grote boosdoener is de wespenplaag waarvoor ons team moest uitrukken. Het aantal interventies voor wespen is in een jaar verdubbeld”, zegt postoverste Lorenz Cuvelier.

Op het vlak van interventies vielen twee zaken bijzonder op. Verkeersongevallen waarbij mensen gekneld zaten in een voertuig. “Zevenmaal moesten we hiervoor uitrukken. Ook dat is een stijgende trend. Ook moesten we uitrukken voor ongevallen bij een spoorwegovergang. In één geval ging het over iemand die de gesloten slagbomen negeerde. In het tweede geval was er een defecte vrachtwagen op de sporen. Eind 2022 was er hier al een dergelijk ongeval met een treinstel. We kunnen alleen maar oproepen tot oplettendheid aan de spoorwegovergangen”, zegt Dieter Depuydt.

Ladderwagen

“Voor volgend jaar zijn we als brandweer in blijde verwachting”, zegt Lorenzo Cuvelier. “Een kindje krijgen is een blijde gebeurtenis in een gezin. Voor de brandweer is dit kindje een nieuwe autopomp. Met wat geluk wordt die geleverd in de eerste jaarhelft van 2024. Dit zal niet te vroeg zijn, want de huidige wagen vertoont ouderdomsgebreken en er was al stevig oplapwerk nodig. Daarnaast zijn er ook ouderdomstekenen aan onze veelgebruikte ladderwagen. Of die vervanging spoedig zal gebeuren is maar de vraag gezien de lange wachttijden. Vaak wordt deze ladderwagen ingezet in naburige gemeenten. Daarom kijk ik richting de verantwoordelijken van de brandweerzone MidWest”, besluit de Ardooise korpschef. (JM)