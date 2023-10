Voor alle digitale problemen biedt Digibank de oplossing

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen zijn er Digipunten voor advies en praktische oplossingen op maat van de vragende partij, de persoon die zich aanbiedt met de laptop, de tablet of de smartphone. Het project komt er via het agentschap Werk en Welzijn van de Vlaamse Overheid. In Ruiselede is dat via Midwest en de lokale overheid engageerde daarvoor zaal Den Tap van Curando in de Aalterstraat. Daar gaan tweewekelijks Katrien Ally en Jean Pierre Borremans aan de slag als vrijwilliger. Ze maken al deel uit van de ‘vaste’ vrijwilligersploeg van Curando en zijn buren van lokaal en LDC Den Tap. Beroepshalve waren ze allebei intensief betrokken met de IT-functies of als digitaal medewerker. De permanente interesse voor nieuwe technologie is dan ook een logisch gevolg en een extra tool voor hun tweewekelijkse opdracht. Deze gratis service aan de bevolking kreeg de evidente naam Digibank mee.

Katrien en Jean Pierre omschrijven het initiatief en de doelstellingen. “Met dit project zijn we toch al een tiental namiddagen bezig. Maar we beseffen: onbekend is onbemind. Het lijdt geen twijfel dat een relatief hoog percentage van de bevolking nog te weinig weet heeft van heel nuttige en efficiënte toepassingen. De opkomst varieert en ja, op vrijdagnamiddag zijn het vooral de ouderen die langskomen. We betreuren dat een zekere drempelvrees soms weerhoudend werkt. Laat ons duidelijk zijn: er bestaan geen domme vragen. Het is onze ambitie iets concreet bij te brengen, meer dan enkel maar dat probleempje op te lossen. Knelpunten en vragen zijn er bijvoorbeeld omtrent het installeren van itsme. Of online bankieren of het gebruik van applicaties. Wie voor het eerst aanklopt met een nieuwe smartphone adviseren we een basiscursus te volgen. En dat kan ook hier bij Curando met lessenreeksen in gradaties: voor starters en gevorderden, stap voor stap”, zegt het duo van Digibank. (RV)

Katrien en Jean Pierre zijn om de twee weken aanwezig in LDC Den Tap, telkens op vrijdag van 14 tot 15 uur. Meer info via centrumleidster Hanne Lambrecht op 0471 73 11 72.