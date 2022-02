Voor academiedocent Lot Balbaert is lesgeven een feest

Stap je binnen in het gebouw van Kleuterweelde langs de Sint-Andreaslaan, dan is het precies alsof je een kleurrijk paradijs binnentreedt, waar de creaties van jongeren de muren versieren en afgewerkte en onafgewerkte kunstwerken mekaar de loef afsteken. Dit is het domein van Lot Balbaert (35), die met hart en ziel lesgeeft in het Beernemse atelier van Kunstacademie Maldegem.

“Ik heb twaalf jaar deeltijds kunstonderwijs gevolgd aan de Academie voor Schone Kunsten in Brugge, waarna een zevende jaar analoge fotografie volgde in Gent. Na het behalen van mijn master vrije kunsten in multimediale vormgeving heb ik een lerarenopleiding gevolgd. Tevens behaalde ik mijn diploma gezondheidstherapie.”

“In 2012 startte ik met lesgeven. Elke zomer studeer ik bij in de Florence Academie in Italië, waar ik me verder bekwaam in de traditionele kunst van portretschilderen met olieverf. Daar krijg ik onder andere les van Jura Bedic en leerde ik aquarellen bij de Braziliaanse Marcos Beccari. Tevens steek ik wat op bij Stephen Bauman, die me verder de knepen van het vak bijbrengt”, aldus Lot Balbaert, die les geeft aan Kunstacademie Maldegem (KUMA), waar de hoofdschool is gevestigd.

“Vier jaar geleden is ons atelier in Beernem opgericht. We zitten hier in een schitterende omgeving, omgeven door groen en we werken in een tof lokaal, waar zowel tieners als volwassenen les kunnen volgen.”

Eigen invulling

“Mijn studenten volgen een persoonlijk traject, maar ik start bij de basis, dus iedereen kan instappen. We starten met opdrachten en evolueren meer en meer naar een eigen invulling. We laten hen kennismaken met de verschillende materialen en technieken en evolueren samen naar een eigen beeldtaal. Het is schitterend om mijn studenten te zien groeien.”

Schitterend om mijn studenten te zien groeien

“Elke dag lesgeven is een feest. Ik laat hen werken met grafietpotloden, Chinese en Indische inkt, bister, houtskool, oliepastel, softpastel, aquarelverf, ecoline… Kortom, met een breed gamma aan materialen. Mijn inspiratie haal ik uit mijn reizen, wat mijn grote passie is. Met de trein door Alaska, diep doordringen in het Amazonewoud met de kajak of de Indische woestijn doorkruisen op de rug van een kameel. Daaruit put ik mijn inspiratie.”

Expositie

“Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport”, gaat Lot verder. “Na de middelbare graad volgt een oriëntatie van twee jaar, waarbij op het einde een attest wordt uitgereikt. Met dat beroepsbekwaamheidsattest krijgen de leerlingen een goede start om te blijven evolueren in hun persoonlijke groei.”

“Voor mij is het fantastisch als ik zie dat enkele jonge kunstenaars in het KASK en Sint-Lucas in Gent verder openbloeien en demonstraties geven. Zo volgt er in de Beernemse bibliotheek van 2 mei tot en met 3 juni een expositie met werken van elke klas. Inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan via www.academiekunde.be. In de maand september kan men een gratis proefles volgen in het atelier”, besluit Lot enthousiast. (Reginald Braet)