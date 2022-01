Voor 1,5 miljoen euro word jij de nieuwe kasteelheer van Boezinge

Het kasteel in de Diksmuidseweg 391 in Boezingedorp, al drie eeuwen in het bezit van de adellijke familie de Thibault de Boesinghe, staat te koop. Het majestueuze te renoveren gebouw wordt op een immo website te koop aangeboden met het prachtig kasteeldomein van 5 hectare. Vraagprijs: 1.500.000 euro, exclusief notariskosten.

Het kasteel wordt te koop aangeboden door vastgoedkantoor ’t Boerenhuys, experts in landelijk vastgoed: Het kasteel dat in parkgebied ligt wordt te koop aangeboden op een domein van maar liefst 5 ha. Het domein herbergt, naast het kasteel, ook een koetshuis met een oppervlakte van ongeveer 230 m², een bunker dat beschermd monument is, een ijskelder, een riante tuin, vijvers en bos. De bewoonbare oppervlakte van het kasteel bedraagt meer dan 1.000 m². Het te renoveren gebouw kent de volgende indeling: een souterrain dat diverse ruimtes omvat zoals een keuken, wijnkelder, verschillende bergingen en een technische ruimte. Het gelijkvloers herbergt een inkom met een in het oog springende houten trap, een ruim salon met een aansluitende grote zaal, vestiaire, een keuken, drie bergruimtes, twee toiletruimtes, een diensttrap en enkele tussenhallen. Op het eerste verdiep zijn er vijf slaapkamers, waarvan twee met een eigen badkamer. Verder zijn er nog twee afzonderlijke badkamers aanwezig en drie toiletruimtes. Op de eerste verdieping treft men nog 5 bergingen aan, twee diensttrappen en een ruime open traphal. Op de tweede verdieping zijn er nog 6 (slaap)kamers, drie badkamers en nog 2 afzonderlijke toiletruimtes.

Open haarden

Als laatste is er nog een zolderverdieping van circa 290 m². Het kasteel herbergt veel getuigenissen uit de tijd, denk maar aan de talrijke open haarden, het aanwezige houtwerk, de vele parketvloeren. Het domein is vastgesteld op de inventaris bouwkundig erfgoed. Deze vaststelling maakt de ontwikkeling van elk type project mogelijk, denk maar in de richting van B&B, hotel, restaurant, cultuurcentrum…

In juni 2018 ging het dak van het koets- huis in de vlammen op. Het kasteel bleef gespaard

Het kasteel van Boezinge kent een rijke geschiedenis en werd verschillende keren heropgebouwd.. De fundamenten zouden gelegd zijn in de 9de eeuw door een plaatselijke heer Testard. In 1566 werd de woning van de heer van Boezinge door de Geuzen verwoest. In 1580 werd het heropgebouwd op dezelfde plaats, nog steeds met water omringd. De heerlijkheid Boezinge behoorde in de loop van tijd aan verscheidene families toe. In 1700 brandde het kasteel af en werd een tijd later in ere hersteld. In 1718 kocht Pierre de Thibault, heer van Vroedenhove, voorzitter in de raad van Ieper en in 1714 door Keizer Karel VI opgenomen in de adel, de heerlijkheid Boezinge. Voortaan namen hij en zijn nakomelingen de naam de Thibault de Boesinghe aan en voelden ze zich met de gemeente Boezinge nauw verbonden. Vanaf dan bleef het eigendom in het bezit van deze familie. In 1780 liet Joseph-Floris de Thibault de Boesinghe een nieuw kasteel bouwen: een barok kasteel in Lodewijk XV stijl met vier zware zuilen. Het stond niet meer op de mote maar tussen de vijver en de weg Ieper-Diksmuide.

Oorlog

In 1904 werd een tweede verdieping in masardevorm op gebouwd. Dit gebouw is blijven staan tot in 1914. Jonkheer Ernest de Thibault de Boesinghe bewoonde het kasteel toen de oorlog uitbrak. In 1915 was het huis al onbewoonbaar en trok het gezin weg. Het kasteel werd een Engels hoofdkwartier vanwege de betonnen schuilkelder. In 1918 was het kasteel en domein totaal verwoest. De kasteelheer kwam terug en ging in een barak wonen tot hij in 1925 het kasteel liet herbouwen, ook het park werd naar de vooroorlogse toestand heraangelegd. Ernest was de eerste naoorlogse burgemeester van Boezinge en stierf in 1929. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Roger de Thibault de Boesinghe als 5de burgemeester van Boezinge uit dit geslacht. Roger liet in 1955 aan de westzijde het kasteel twee ramen breed uitbouwen zodat het groter werd. Veel Boezingenaars herinneren zich nog de viering van zijn 25-jarig burgemeestersjubileum toen hij door de bevolking werd gehuldigd. Een stoet met meer dan 500 geschenken en bloemstukken trok naar het kasteel en Burgemeester Roger liet voor de bevolking een hele os braden aan het spit op de markt van Boezinge.

Roger de Thibault de Boesinghe (1890-1982) en zijn vrouw Berthe Descantons de Montblanc (1901-1979) waren tot hun overlijden de laatste permanente bewoners van het kasteel. Zij waren alom gekend en gewaardeerd in de streek. Hun zoon Serge de Thibault de Boesinghe die in Ukkel woonde, week uit naar Ierland. Hun aangenomen ongehuwde zoon Tombeur overleed in 1979 voor zijn pleegouders.

Verkoop ingetrokken

Didrik de Thibault de Boesinghe, kleinzoon van Roger en erfgenaam van het kasteel stelde in 2011 het kasteel met park te koop tegen een vraagprijs van 1,9 miljoen euro. Na zijn onverwacht overlijden op 59-jarige leeftijd in oktober 2012, trok zijn weduwe waarvan hij feitelijk gescheiden leefde, samen met hun drie kinderen de verkoop weer in. Zij en haar twee zonen en dochter zouden het kasteel renoveren om er af en toe te resideren. Ze verbleven er sporadisch.

Vandaag staat het dus weer te koop voor 1,5 miljoen euro. Het kasteel kwam in maart 1983 nog geen jaar na het overlijden van zijn permanente laatste bewoner Roger de Thibault de Boesinghe in het nieuws toen de hele inboedel tijdens twee weekends openbaar gerechtelijk verkocht werd onder de hamer van gerechtsdeurwaarder Van Cappel. In 2012 was er in het nieuws de vondst van acht kadavers van vossen in de ijskelders. In november 2013 werden twee personen uit Houthulst aangehouden voor inbraak en diefstal in het kasteel, ontvreemde zaken van het kasteel werden bij hen teruggevonden. In juni 2018 ging het dak van het koetshuis in de vlammen op. Het kasteel en domein bleef gespaard. (FB)