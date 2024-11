Voor 15.500 euro bonnen te winnen met eindejaarsactie

Unizo Staden, Unizo Oostnieuwkerke en Unizo Westrozebeke organiseren voor het vierde opeenvolgende jaar samen een eindejaarverkoopactie.

“Met de Noëlly eindejaarsactie willen we niet alleen een feestelijke sfeer creëren, maar ook het belang van lokaal winkelen in de verf zetten”, vertelt Anja Vandekerckhove, die voorzitter van Unizo Staden is. “Door samen te werken hopen Unizo Staden, Unizo Oostnieuwkerke en Unizo Westrozebeke een positieve impact te hebben op de lokale economie en de verbondenheid binnen de gemeenschap te versterken.”

“Net als de voorgaande jaren is de actie tweeledig. Ten eerste verspreiden we een publiciteitsfolder met advertenties van ondernemers over heel Groot-Staden en omgeving. Via het boekje ontdekken inwoners het brede aanbod aan producten en diensten bij hen in de buurt. Aan het boekje is een leuke wedstrijd gekoppeld. Er zijn een aantal Noëlly kerstmannetjes in verstopt. Wie het juiste aantal vindt, maakt kans op de hoofdprijs die uit 18 flessen champagne bestaat. Kinderen kunnen een prijs winnen door de kleurplaat in het boekje te kleuren”.

Lotjesactie

“Het tweede deel van de actie is onze lotjesactie”, gaat Anja verder. “Bij de handelaars worden tijdens de actie loten uitgedeeld. Hoeveel loten dat per aankoop zijn wordt door de handelaar zelf bepaald. Er is een totale prijzenpot van 15.500 euro te verdelen. De eerste prijs is een aankoopbon van 2.500 euro. Verder zijn er ook drie bonnen van 750 euro en nog eens meer dan 100 bonnen van 100 euro te winnen. De bonnen zijn exclusief te besteden bij de deelnemende handelaars, waardoor de lokale economie wordt gestimuleerd.

De actie loopt van 1 tot en met 31 december. De lijst met winnende loten kan begin januari geraadpleegd worden via Facebook en bij de deelnemende handelaars. Deelnemers aan de actie zullen duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld door de Noëlly kerstman die voor de deur staat. Dit jaar zijn er opnieuw meer dan 50 deelnemende handelaars verdeeld over de drie deelgemeenten.” (BCH)