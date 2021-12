Vonk briljanten paar sloeg over op huwelijk zus

Michel Vergauwe en Adronie Vercruysse zijn 65 jaar getrouwd. Een briljanten echtpaar! Michel leerde Adronie kennen op de trouw van haar zuster. “En zoals dat in die tijd vaker gebeurde, zorgde een trouw dus voor een andere trouw”, zegt Michel.

Michel (88) komt uit een gezin met zes kinderen. “Ik volgde de lagere school op de Kapelhoek in Beveren-Roeselare en begon daarna aan een voorbereidend jaar bij de Broeders in Ardooie”, zegt Michel. “Om Frans te leren, maar na drie maanden trok ik naar de landbouwschool in Roeselare. Op mijn 16de moest ik al meewerken op de ouderlijke hoeve. Ik volgde wel nog wel enkele cursussen dierkunde en veevoeding. Mijn legerdienst deed ik in Doornik. En daarna bleef ik mijn hele leven landbouwer.”

Michel maakte ook een en ander mee tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Ik was nog maar 7 jaar toen die uitbrak. Ik herinner me nog dat er door het land van mijn ouders een spoorlijn liep waar ik eerst de Belgische en later de Duitse soldaten zag voorbijkomen. En ik zag er een keer een bom vallen in een groep biddende mensen aan een kapelletje, een bom die gelukkig niet ontplofte. Anders waren daar veel doden gevallen.”

Adronie (88) is een échte Lendeleedse uit een gezin met vijf kinderen. “Mijn ouderlijk huis lag in de Geitestraat waar ik nu met Michel nog altijd woon”, zegt ze. “Na de lagere school op de Bosmolens in Izegem ging ik tot mijn 16 jaar naar ‘den Avé’ en bleef dan thuis om te helpen.”

Michel en Adronie ontmoetten elkaar wel eens op familiebijeenkomsten. “Maar de liefdesvonk sloeg over op de trouw van mijn zuster”, zegt Adronie. “Na een vrijage van drie jaar huwden we op 27 november 1956 voor de wet in het ‘oud Stadhuis’ bij Germaine en de dag nadien in de parochiekerk van de Bosmolens in Izegem. We gingen op huwelijksreis naar Frankrijk waar heel wat familie woonde en we woonden al die jaren op de hoeve in de Geitestraat, waar we ook 32 jaar voor mijn ouders zorgden.”

Machines aanpassen

Michel ging graag een keer uit, zei hijzelf. Maar hij kon ook heel goed allerlei landbouw- en andere machines aanpassen zodat hij er nog beter kon mee werken. Adronie deed het huishouden en werkte mee op de hoeve, maar ze was en is ook een gastvrije vrouw. Vrijwel iedereen was trouwens welkom ten huize Vergauwe.

Michel en Adronie hebben twee kinderen: Anne-Marie, die met Marc gehuwd is, en Jean-Pierre die de man van Carine is. Ze zijn de grootouders van Steven, Dieter, Jens (en Dries), Eline, Annelies en Jonas. Ze hebben ook zes achterkleinkinderen: Camille, Alixe, Ralf, Vic, Lore en Marie. (IB)