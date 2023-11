Vondels steunt voedselbedeling Op ‘t Spoor in Ieper

Vondels vzw schonk 300 euro aan de voedselbedeling Op ’t Spoor in Ieper. Vondels vzw is een organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en vestigingen heeft in Ieper, Veurne, Wervik en Wulvergem.

“De oorlog in Oekraïne heeft niemand onberoerd gelaten. Het personeel van Vondels wou een steentje bijdragen als steun voor de vaak radeloze vluchtelingen”, vertelt Mario Lebbe van Vondels. “Daarom besloten we om een pannenkoekenverkoop te organiseren ten voordele van een vereniging in Ieper die betrokken is in deze crisis. Een tijd geleden konden we in ons dagcentrum De Milieuboerderij tijdens de opendeurdag verse pannenkoeken verkopen. De uiteindelijke opbrengst bedraagt 300 euro.”

“We zijn trots dit bedrag te kunnen schenken aan vzw Op ‘t Spoor, dat instaat voor voedselbedeling aan mensen in armoede, dus ook voor vluchtelingen. Door hun bestaan is er ook minder voedselverspilling, twee vliegen in één klap.” Op de foto zien we Mario Lebbe en Rita Verhaeghe van Vondels, Katrien Durnez, Marleen en Martine Coutigny van Op ‘t Spoor, Christine Vandewalle van Vondels en Ghislaine Van Oostenryck van Op ‘t Spoor.

(foto EG)