Volledig vernieuwde verloskamers voor onderwaterbevallingen bij campus Henri Serruys in Oostende

Meer dan de helft van de vrouwen die bevalt in het AZ Sint-Jan Henri Serruys doet dat onder water. Het ziekenhuis staat bekend voor hun onderwaterbevallingen en vrouwen komen uit de ganse regio om hier hun kind op de wereld te brengen. Het ziekenhuis investeerde nu in nieuwe verloskamers en een ontspanningsbad.

Na bijna 30 jaar was de afdeling materniteit, van de campus Serruys, aan vernieuwing toe en in februari nam het ziekenhuis de gloednieuwe voorzieningen in gebruik. Er is nu een zeer groot ontspanningsbad waar het volledige gezin in kan om de mama bij te staan tijdens de arbeid.

Ook andere ontspanningsmiddelen staan ter beschikking, zoals zitballen en een inloopdouche. Twee verloskamers zijn nu elk van een bevallingsbad voorzien. Die baden zijn volledig doorzichtig, zodat de aanwezigen de geboorte onder water kunnen zien.

‘Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis’

“We willen vooral zoveel mogelijk opties geven zodat mama’s en hun partner hun eigen keuzes kunnen maken. Wie willen ze erbij bij de bevalling? Welke positie willen ze aannemen? Sinds 2008 draagt onze kraamafdeling het ‘baby- en moedervriendelijk ziekenhuis’-label, toegekend door Unicef in samenwerking met de overheid. Dit betekent dat ons hele team de moeder een zeer persoonlijke begeleiding aanbiedt tijdens de zwangerschap, de arbeid, de bevalling zelf en de dagen erna”, vertelt dokter Veerle Depauw.

Er werden al meer dan 10.000 onderwaterbevallingen uitgevoerd in het ziekenhuis. Het was dokter Herman Ponette die in 1983 met het idee van de ‘zachte bevalling’ kwam. Het is niet alleen een natuurlijke ervaring voor mama, ook voor de baby zorgt het voor een zachtere overgang naar de buitenwereld. (LB/foto PM)