Volle Onze-Lieve-Vrouwekerk voor vormsel van 32 jongens en meisjes

Zaterdag 13 mei was er na de viering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk uitbundig applaus voor 32 jongens en meisjes die net hun vormsel hadden ontvangen. De kinderen, die les volgen in het zesde leerjaar van VBS H.Familie en basisschool GO! Arnoldus, zijn nu klaar om de stap naar volwassenheid te zetten. De feestelingen waren Ymke Blanckaert, Elien Caestecker, Kato Camerlynck, Tine Cammaert, Jona Clicteur, Noah Cooleman, Ryan Couvreur, Quinten De Brabandere, Aaliyah Declerck, Gauthier Declerck, Diargo De Clercq, Imke Deconijnck, Liam Defrasnes, Silke Dehert, Owen Devriendt, Matteo Germonpré, Joran Jonckheere, Romy Jonker, Leander Knockaert, Jasper Logghe, Lexx Lombary, Amy Meyers, Damian Münziger, Xander Rottier, Thomas Schmidt, Pierre Vanbesien, Bruce Vandenbussche, Elly Vanhevel, Onah Van Landschoot, Victor Vercruysse, Jade Verslype en Isolde Wyntin. (foto LIN)