“Volkstuintjes leeg ondanks wachtlijst”

“De volkstuintjes op Stene staan te verloederen en dat komt omdat de stad ze niet toewijst”, zegt gemeenteraadslid Karel Labens (Vooruit) die opnieuw de situatie aanklaagt. Verschillende bronnen bevestigen wel gesprekken met Tuinhier Akkerwinde voor een nieuwe uitbating.

In het dossier van de volkstuintjes rommelt het al een jaar. Enerzijds is er vraag naar meer ruimte, want er is een grote wachtlijst voor de 174 volkstuintjes op de vier parken (Achtergaele, Groenendijk, Zomerloos en 3 Platanen). Vorig jaar was er een ballonnetje van Karel Labens voor de creatie van extra ruimte op een overwelfde kreek, maar dat bleek technisch niet mogelijk.

De vraag werd overschaduwd door de beëindiging/niet-verlenging van de concessie voor uitbater Tuinhier Akkerwinde. De organisatie deed dat al, tot ieders tevredenheid, sinds 1982. De aanleiding leek banaal : een discussie over de kosten voor waterkranen die zouden doorgerekend worden. “Over zoiets moet er overleg zijn. Pas dan kan men een factuur sturen” luidde het bij Akkerwinde. Oostende verlengde de concessie niet en bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA) liet weten dat de stad zelf de uitbating zou doen met eigen personeel. Maar die mankracht is er kennelijk niet, want op verschillende fronten in de uitbating beweegt het niet.

Verwaarloosd

“De stad liet aan de gebruikers weten dat ze in het voorjaar duidelijkheid zou geven, maar die is er nog niet”, zegt Karel Labens. “De tuinders kregen nog altijd geen vraag tot betaling van het huurgeld. Dat is voor hen belangrijk, want het geeft rechtszekerheid. Nu staan investeringen in een tuinhuis of de tuin gewoon on hold omdat de mensen niet weten waar ze aan toe zijn.”

Ook de uitbating krijgt kritiek. “Sinds december heeft de stad de volkstuintjes in beheer. Er staan alleen al op het park Achtergaele vijf tuintjes ongebruikt. Het onkruid tiert er welig. Het is jammer dat ze nog altijd niet zijn toegewezen, terwijl er een wachtlijst is van om en bij de 200 mensen die een tuintje willen bewerken.”

“Zelfs als ze nu worden toegewezen, dan zijn de tuintjes dit jaar onbruikbaar om dat de mensen te weinig tijd hebben om nu nog iets te planten en te oogsten. We mogen niet aanvaarden dat de vraag voor uitbreiding wordt afgewezen en dat tegelijkertijd de moestuintjes staan te verloederen en de stad ze niet toewijst. De stad moet initiatief nemen. Er is gelukkig wel een lichtpunt, want schepen Silke Beirens ging opnieuw in gesprek met vzw Akkerwinde.”

Nieuwe piste

Schepen Silke Beirens (Groen): “We gaan steeds voor duurzame oplossingen en dan ga je best in zee met partners die expertise en kennis hebben. Via vzw Buitengoed is dat niet evident, want wellicht kunnen ze dat er niet meer bij nemen. Met Akkerwinde zijn we opnieuw in gesprek.”

Bij Akkerwinde bevestigt Peter Desnerck : “We kregen van Silke Beirens de vraag of we wilden praten. Daar gaan we op in om te zien of er nog iets mogelijk is en wat er kan. We hebben ook het kabinet van schepen Anseeuw ingelicht.”

Ook schepen Björn Anseeuw (N-VA) reageert : “”De openstaande plaatsen worden eerstdaags toegewezen op basis van de wachtlijst. De bestaande gebruikers moeten zich geen zorgen maken. Het spreekt voor zich dat ze de volkstuintjes kunnen blijven gebruiken, zoals ze dat altijd al hebben kunnen doen. Dat is hen vanaf dag één ook zo meegedeeld. Voor de toekomstige uitbating onderzoeken we vandaag verschillende pistes, maar hebben we nog geen beslissing genomen. Sowieso verandert er voor de gebruikers niets.”