Volkstuintjes “geplunderd” bij verlaten zorgsite: “Hopelijk smaken onze gestolen groenten”

Vijftig preistalen, vijf pompoenen, een halve rij pastinaak en bijna twee emmers tomaten: het volkstuintje van Patrick Hanssens (67) is geoogst, maar niet door de man zelf. Ook andere volkstuintjes zijn “geplunderd” aan de verlaten site van het failliete zorgbedrijf Triamant. “De dieven moeten zich schamen.”

“Ik woon op enkele honderden meters van de volkstuintjes in Geluwe”, vertelt Patrick Hanssens (67). “Ik was daar afgelopen zaterdag nog aan het werk. Dinsdag stond ik er terug en zag hoe mijn en andere volkstuintjes geplunderd waren. Ongeveer vijftig van de mooiste preistalen waren verdwenen. Net als een vijftal pompoenen, een halve rij pastinaak, bijna twee emmers tomaten, savooi, sla, boontjes en courgettes. Ook de vrouw van een aanpalend volkstuintje was enorm spijtig en kwaad. Ze was nog aan het wachten tot de steeltjes van haar oogstrijpe groentjes verkurkt waren om makkelijk te kunnen plukken. Helaas is iemand haar voor.”

Spade in twee

De volkstuintjes liggen bij de site van zorgbedrijf Triamant, dat enkele maanden geleden failliet ging. “Het is niet omdat de gebouwen hier nu leegstaan dat men zomaar ons werk mag tenietdoen”, foetert Patrick. “Intussen heb ik al gemerkt dat vlakbij de tuintjes een zitbank weg is. Er verdwijnt tegenwoordig regelmatig iets. Ze hebben trouwens ook mijn materiaal gestolen, waaronder een spitvork en viertander. Mijn spade lag er nog, in twee stukken weliswaar.”

De man kocht woensdag een nieuwe spade en ging meteen aan de slag. “Om mijn witloof uit te doen, zodat ze daar ook niet mee weglopen. Ik moet snel oogsten nu. Er staan nog spruiten, spinazie, andijvie, koolrabi, rapen, worteltjes, frambozen en de rest van de prei.”

Konijntjes

Patrick heeft het raden naar de identiteit van de ongewenste oogster(s). “Ik weet wel dat ze hun tijd genomen hebben. Er lag nog loof van de verdwenen pastinaak en prei: blijkbaar hebben ze de toppen afgestekt. Ze hebben zelfs mijn opgeschoten bloemkolen meegenomen. Geen idee wat ze daarmee zijn, misschien is dat voor hun konijntjes. Hopelijk smaken de andere groenten in de soep. Kweek dan toch zelf je groenten of koop ze in plaats van onze oogst te stelen. Ze moeten zich schamen. Het lijkt me een plaag van deze tijd. Ik heb geen idee wat we tegen zulke diefstallen kunnen beginnen.”

Camera

Nu de site van Triamant er verlaten bij ligt, is er nog amper sociale controle. Vlakbij is wel een mobiele camera geplaatst. “Tegen sluikstorters”, weet Werviks burgemeester Youro Casier (Vooruit). “De stad zal de beelden van deze camera laten controleren door de politie. Hopelijk leidt dit tot een spoor van de daders. Over de toekomst van de site heb ik nog geen verdere info.”

Patrick zou er graag blijven tuinieren. “Waarom niet? Voor gepensioneerden is dit een prettige hobby, zolang ze niet met onze oogst gaan lopen.” (TP)