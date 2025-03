Volkstuin Zeegroentje viert de start van zijn vijfde jaar

Volkstuin Zeegroentje heeft met een feestelijke toost zijn vijfde seizoen ingeluid. Wat in 2021 begon als een kleinschalig particulier initiatief, is uitgegroeid tot een bloeiende gemeenschap van enthousiaste tuinders.

Na de jaarlijkse vergadering werd tijdens de receptie teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar een veelbelovend nieuw seizoen. Voorzitter Johan Töpke kijkt met optimisme naar 2025, waarin een breed scala aan traditionele en vergeten groenten, kruiden en unieke gewassen de percelen zal sieren. “Naast klassiek tuinieren zien we alsmaar meer interesse voor permacultuur en biologische teelt”, legt Johan uit.

Na een uitdagende start vorig jaar – waarin de natte kleigrond tuinders dwong hun vroege aardappelen letterlijk in de grond te duwen – hopen ze dit seizoen op betere omstandigheden. Desondanks werd het voorbije jaar als succesvol ervaren, dankzij de vruchtbare poldergrond van Wilskerke en de inzet van de tuiniers.

Gevulde agenda

Hoogtepunten op de agenda zijn de plantenruildag, gezamenlijke aankopen van plantjes en zaden, Open Tuindag op zaterdag 16 augustus, de jaarlijkse BBQ, de deelname aan het Landbouwweekend en binnenkort op zaterdag 5 april is er een lezing over de ‘No-Dig’-methode, waarbij spitten van de moestuin overbodig zou worden. De lezing vindt plaats in het parochiezaaltje aan de kerk in Wilskerke. De toegang tot deze lezing is gratis voor alle nieuwsgierigen met groene vingers, maar inschrijven is verplicht.

De volkstuin brengt verschillende generaties en culturen samen en biedt zowel ervaren als beginnende tuinders een groene oase. Ook de derde graad van gemeenteschool De Zandloper en de Middelkerkse Middenschool maken actief gebruik van enkele percelen, waar leerlingen hun eerste stappen in tuinieren zetten. (PG)

Volkstuin Zeegroentje verwelkomt graag nieuwe tuiniers die de passie voor groen willen delen. Geïnteresseerden in een volkstuintje kunnen inschrijven op de wachtlijst via johan.topke@gmail.com of contact opnemen met Johan Töpke op 0477 70 72 74.