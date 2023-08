Volkstoeloop in korte broek met frigobox blijft uit in Knokke-Heist

Het moest een volkstoeloop van jewelste worden, het werd eerder een leuke uitstap. Nadat meer dan 40.000 mensen hadden aangegeven richting Knokke te trekken met hun frigobox, bleef het zaterdagnamiddag in de straten van de mondaine badstad erg rustig. “Die dames hun uitspraken werden volledig uit context getrokken”, klinkt het geamuseerd bij enkele handelaars.

Een videofragment van enkele seconden, die voor een ware online tsunami heeft gezorgd. Nadat Nederlandse journalisten 2 dames uit Knokke hadden geïnterviewd, klonk het dat korte broeken en frigoboxen in ‘hun’ Knokke geen plaats hadden. Het resultaat liet niet lang op zich wachten: op sociale media werd opgeroepen om massaal richting strand te trekken, in korte broek en met frigobox in de hand.

Niet minder dan 47.000 mensen gaven te kennen aanwezig te zijn, een resultaat dat zelfs de politie en burgemeester in hoogste staat van paraatheid brachten. Extra personeel werd opgetrommeld en Knokke werd heel even de meest gecontroleerde gemeente van het land.

Weinig frigoboxen

De realiteit bleek van een volledig andere orde want in de straten van Knokke heerste zaterdag een gezapige sfeer, met de occasionele frigobox zichtbaar. “Ik heb hier nog een appartement maar woon ondertussen al een eindje in het buitenland”, lacht Cedric Vandeputte (41). Samen met zijn Nederlandse kameraad Robin Dereus (31) daagde ook hij op in Knokke met een frigobox in de hand. “Ah ja, dat zijn dames die spraken namens iedereen, maar niemand vroeg de mening van die ‘iedereen’. Ik voelde me helemaal niet aangesproken en heb ook nog nooit drama gemaakt over het feit dat hier korte broeken in het straatbeeld verschenen. Er zijn heus andere zaken in de wereld waarover we ons druk kunnen maken, shorts in Knokke behoren daar niet toe. Alle, pakt u een pintje en santé!”

Het is een mening die in café Monico wordt gedeeld. “Knokke was heel even wereldnieuws en waarom?” Cafébazin Wilma gniffelt wanneer de online hetze naar boven wordt gehaald. “De woorden van die twee dames zijn volledig uit context gehaald door die journalisten van de Nederlandse kranten. Ze wilden gewoon zeggen dat de tijden zijn veranderd. Vroeger was het hier rustig vertoeven en had je inderdaad een soort van zekerheid in Knokke. Ik zit hier al meer dan 40 jaar achter de toog en heb het zelf allemaal zien veranderen. Niemand ligt wakker van een frigobox of een short maar op een bepaald moment kwamen mensen van over de gehele wereld hier, vaak zelfs in niets meer dan een zwemslip, het varken afgeven. Het is niet omdat je met geld gooit, dat je daarom alle fatsoen moet gaan vergeten. Dat is wat die dames wilden zeggen maar de video is erg kort door de bocht gemonteerd geweest.”

Actie bij de bakker

Bakker Christophe Vlamynck lanceerde eerder deze week een ludieke actie. Iedereen die in short en met frigobox in zijn winkel verscheen, kreeg een cadeau. “Al moet ik toegeven dat het geen stormloop is geweest”, lacht de bakker. “Meer nog, het gros van de mensen die zijn langsgekomen met een frigobox, zijn mensen van Knokke zelf. Die voelen zich allemaal niet betrokken met die uitspraken van die dames en beschikken over een nodige dosis zelfhumor. Mensen zijn hier welkom, ongeacht hun kledij, zolang ze hun manieren houden.”