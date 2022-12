Volksbevraging over ‘kerstpiemels’: originele versie, afschaffen of met ster?

De Oudenburgse ‘kerstpiemels’ blijven voor beroering zorgen. De tot de verbeelding sprekende kerstversiering kreeg vorig jaar een ster bovenaan, maar veel inwoners zweren bij de originele variant. Burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) kondigt voor januari een enquête aan via Facebook.



In 2019 verschenen de ‘kerstpiemels’ voor het eerst in het Oudenburgse straatbeeld. De originele kerstverlichtingsornamenten waren een eigen creatie van de stedelijke technische ploeg, maar veroorzaakten al snel nationale hilariteit vanwege hun gelijkenis met het mannelijk geslachtsdeel. Toch waren er ook veel voorstanders en daarom besloot de stad om de kerstpiemels te behouden. Vorig jaar werden ze wel wat aangepast en kregen een ster aan de top.

Zo zagen de originele kerstpiemels eruit. Een groot deel van de inwoners wil die terug. © LIN

“Maar niet iedereen is daar blij mee”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey. “Heel wat inwoners vinden het origineel beter. Er zijn ook mensen die met alternatieve ideeën komen. We zullen nu een online poll houden via de Facebookpagina van de stad. Na nieuwjaar komt er een oproep naar alternatieven. Mensen zullen dan de keuze krijgen tussen het verdwijnen van de kerstpiemels, de versie met ster of nog andere, door de inwoners ingediende voorstellen.”

Beroering

“Die kerstpiemels blijven verbazen”, lacht de burgemeester. “Ze zorgen nog altijd voor beroering onder de bevolking. Ik word er regelmatig op aangesproken, vooral door mensen die het origineel het best vonden, moet ik zeggen. Maar er is ook een kleine groep hevige tegenstanders. Er er zijn mensen, zoals in de Vrijboomstraat, die de kerstpiemel nog extra versieren met twee ballen onderaan (lacht).”

Overigens zijn er ook wel wat kerstpiemels in Oudenburg die niet meer branden. Het stadsbestuur blijft dus werk hebben aan deze veelbesproken kerstversiering.